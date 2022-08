El Papa lamenta el asesinato de Dugina, hija del filósofo aliado de Putin

El papa Francisco rezó por la paz para el pueblo ucraniano que sufre los “horrores de la guerra” desde hace seis meses y calificó la guerra de «locura» y recordó a los «inocentes», los huérfanos, no importan su nacionalidad, rusos o ucranios.

En este contexto, rezó – sin mencionar su nombre – por la joven Darya Dugina, hija del filósofo ruso Aleksandr Dugin, quien es aliado del presidente Vladimir Putin. «Pienso en la pobre mujer que voló por los cielos por una bomba bajo el asiento de un coche en Moscú».

Al final de la audiencia general del miércoles 24 de agosto de 2022, el Papa aludió a la joven Dugina que falleció después de que su automóvil explotara la noche del sábado cerca de Moscú mientras conducía hacia su casa.

Los investigadores rusos dicen que un artefacto explosivo colocado debajo del automóvil estalló y el vehículo se incendió. Los explosivos al parecer fueron instalados en el auto de Dugin, quien a último minuto cambió de vehículo con su hija, después de asistir a un evento a las afueras de Moscú.

🇷🇺 RUSIA | Medios rusos informan que la hija de Aleksandr Dugin (uno de los maestros de Putin), Darya Dugina, murió en un atentado con coche bomba hoy en Moscú.



No está claro si se trató de un intento de asesinato dirigido a su padre. pic.twitter.com/xwPazSSNKP — Miguel Vaquerano 🇸🇻 (@MigueVaquerano) August 20, 2022

No a una guerra nuclear

Asimismo, el Papa renovó su invitación a evitar una guerra nuclear. Así indicó la peligrosa situación de la central nuclear de Zaporizhia, y pidió que se tomen medidas concretas para evitar el riesgo de una catástrofe.

El Papa también recordó a todos los prisioneros de guerra, diciendo que están cerca de su corazón, especialmente a los que están en condiciones precarias, pidiendo que las autoridades trabajen por su liberación.

La orfandad no tiene nacionalidad

Francisco pidió no olvidar en particular a los numerosos niños que han muerto, así como a los numerosos heridos y refugiados, subrayando cuántos huérfanos hay ahora, tanto ucranianos como rusos, diciendo que «la orfandad no tiene nacionalidad, han perdido a su padre o a su madre, sean rusos o ucranianos».

El Papa continuó subrayando cuántos inocentes están sufriendo tanta crueldad, pagando la locura de la guerra, «la locura, la locura de todos los bandos, porque la guerra es una locura».

La joven Darya Dugina

También recordó a una joven asesinada cerca de Moscú en un atentado con coche bomba.»La locura de la guerra», dijo el Papa. «Pienso en la pobre mujer que voló por los cielos por una bomba bajo el asiento de un coche en Moscú. Los inocentes pagan la guerra, los inocentes”.

El Papa también denunció a los que se benefician del comercio de armas como delincuentes que matan a la humanidad.

La tercera guerra mundial en pedazos

Para concluir, el Papa pidió que recordemos el sufrimiento en otros países donde la guerra ha causado estragos, como Siria desde hace más de diez años, Yemen donde tantos niños mueren de hambre, y los rohingya en Myanmar que se ven obligados a huir de sus tierras debido a la injusticia.

El corazón Inmaculado de María

Hoy, de manera especial, el Papa dijo que recordamos a Ucrania y Rusia, ambos países que ha consagrado al Corazón Inmaculado de María, rezando para que «Ella, como Madre, vea a estos dos países -Ucrania y Rusia- y nos traiga la paz. Necesitamos la paz».