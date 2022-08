Nueva película cuenta la historia de un sacerdote perseguido por sus obispos

View this post on Instagram

– ¿Ha hablado con algún obispo actual de la Iglesia ortodoxa griega sobre la película? ¿Alguno de ellos lo ha visto? Si es así, ¿cuál ha sido su reacción?

A muchos de los obispos de la Iglesia ortodoxa griega les ha gustado la película y la han apoyado, por lo que estoy muy agradecida. El metropolitano Cleopas de Suecia fue consultor del guión. De hecho, la primera proyección pública de la película se realizó en el Monte Athos en enero de 2021 frente a 150 monjes. Me sentí muy complacida y aliviada de que les gustara.

– Mickey Rourke ocupa el primer lugar en el elenco y se lo promociona mucho como la estrella de la película, pero solo aparece en la película durante un par de minutos. ¿Cómo llegó a asociarse con el proyecto? ¿Y cuál es la importancia de su personaje?

Mickey Rourke juega un papel pequeño pero muy significativo. Como estaba tratando de hacer una película para el público internacional, necesitaba un elenco internacional.

Cuando escribí el personaje del paralítico, pensé en Mickey Rourke. Nunca olvidé su increíble actuación en The Pledge, en la que solo tenía una escena pero nunca la olvidas si la ves. Era muy consciente de su increíble talento y su devoción a la fe católica, y sentí que era perfecto para el papel. Cuando leyó el guión, se conectó con su papel y estoy agradecida de que haya venido hasta Grecia para trabajar conmigo.

– ¿Qué esperas que la gente sienta cuando vea esta película? ¿Cuál es la gran enseñanza que deja?

Hice esta película para aquellos que sufren; y después de muchos comentarios de diferentes personas de diferentes religiones y nacionalidades, parece que la película tiene una cualidad curativa.

Después de una entrevista con una periodista francesa, recibí un correo electrónico personal. Decía algo como esto: perdí a mi esposo hace un año debido al cáncer. Estaba devastada. No quería vivir más. Después de ver tu película, siento que quiero seguir viviendo.

– ¿Qué otras películas o cineastas te influyeron mientras escribías y filmabas esta película?

Vi mucho a John Houston antes de hacer la película. Me gusta su estilo. Leí el libro escrito por Elia Kazan varias veces mientras escribía el guión y antes de comenzar a dirigir. Para mí, se trataba de lo que significa cada palabra para mí y cuán sincero puedo ser en cada escena. Al dirigir On the Waterfront, Elia Kazan dijo que la historia era tan personal para él que prácticamente le estaba mostrando al mundo cuál era su postura.

– Una hipótesis un poco extraordinaria: si San Nectario se encontrara con el Papa Francisco, ¿qué crees que podría decirle?

No sé qué le diría al Papa Francisco si se hubieran conocido, pero creo que lo escucharía con atención.