Qué dice tu casa sobre ti

"Desde los cuadros en la pared hasta la forma en que les hablo a mis invitados, esto es lo que aprendí cuando me puse a pensar en mi casa". Cecilia Pigg, de la edición inglesa de Aleteia, aporta ideas sobre la identidad que transmitimos desde el hogar

Uso un diario de cinco años, donde cada día respondo una pregunta en unas pocas frases, y cada año, ese mismo día, respondo la misma pregunta nuevamente. Luego, con el tiempo, puedo volver atrás y ver las respuestas que di de un año al siguiente. La pregunta de ayer me hizo dejar el libro y pensar durante mucho tiempo. La pregunta era un espacio en blanco que decía: “Cultivo una atmósfera de ________ en casa”.

Hmmm… ¿Qué tipo de ambiente cultivo en mi hogar? ¿Trato siquiera de crear y nutrir una cierta atmósfera ?

La decoración es parte de esto. Cómo arreglo los muebles es parte de esto. Pero mi actitud y la forma en que me comunico también es parte de la atmósfera de mi hogar. Decidí hacer un balance de cómo recibí a las personas y qué mensaje les envía mi hogar.

Atmósfera

En primer lugar, me imaginé qué atmósfera quiero crear en mi casa. En otras palabras, ¿qué quiero que sienta la gente cuando venga a mi casa? Luego consideré otros ángulos. Cuando alguien venga a mi casa, ¿verán quién soy? ¿La forma en que decoro revela lo que es importante para mí?

Decidí que quería que las personas se sintieran bienvenidas, tranquilas y cómodas cuando ingresaran a nuestro espacio. Entonces, miré cómo estaba configurada mi casa. Cuando alguien entra por primera vez en nuestra casa, son recibidos por una gran entrada. Por lo general, uso esa entrada para guardar cosas. Esto es útil para mí, pero se desordena muy fácilmente. El desorden no infunde una sensación de paz o tranquilidad, así que decidí que era hora de ordenar la entrada y considerar una forma diferente de almacenar las cosas que normalmente guardo allí. Tener menos cosas allí me ayuda a sentirme más tranquilo y eso me permitiría transmitir esa calma a mis invitados.

A continuación, miré los espacios principales donde las personas se sientan y visitan cuando están aquí: la sala de estar, el comedor y la cocina. Las sillas y el sofá parecían estar dispuestos de manera propicia para la conversación. Noté algunas pequeñas cosas de las que tomé notas para tratar de mejorar en el futuro, como tal vez agregar un pequeño banco para que las personas pongan bebidas durante una conversación, colocar algunas mantas cerca en los meses de invierno y agregar algún tipo de asiento en la cocina cuando alguien está de visita mientras yo cocino.

Decoración

Después de considerar cómo quiero que se sienta la gente, y si la logística de los muebles y el desorden ayudan o dificultan esa atmósfera, centré mi atención en la decoración.

¿Mis decoraciones alrededor de la casa se suman a la atmósfera que quiero crear? ¿Qué dicen sobre quién soy y qué es importante para mí?

Primero evalué cuántas decoraciones tengo: cuántas pinturas, cuadros, tapices, etc. ¿Estaba demasiado desordenado o mal arreglado, dejando una sensación de agobio en lugar de paz? ¿O estaba demasiado desnudo, haciéndolo sentir impersonal y vacío? Creo que mis paredes están al borde de la categoría mal arreglada, por lo que anoté algunas cosas para reorganizar.

Cada obra de arte tiene una historia, desde las muchas imágenes religiosas que tenemos, hasta las obras de arte creadas por mi esposo o compradas en viajes. Me di cuenta de que no tenía muchas fotos de mi familia, así que pensé que sería bueno agregarlas. Sin embargo, en general, sentí que las decoraciones alrededor del espacio muestran adecuadamente lo que es importante para mí y mi familia, y agregan información sobre quiénes somos.

Disposición del corazón

Finalmente, miré hacia adentro, hacia mi interior. Sé que algunas de mis mayores luchas con la hospitalidad son mi propia falta de espontaneidad y mi batalla con las conversaciones triviales. También me di cuenta de que si exuda hospitalidad y paz, mi presencia es una atmósfera más poderosa que cualquier cosa que pueda crear con mis decoraciones y flujo de muebles.

¿Qué tensiones e inseguridades puedo eliminar para ayudarme a transmitir el ambiente pacífico y acogedor que quiero? ¿Qué buenas preguntas puedo hacer para que la conversación sea más profunda, donde mi invitado pueda sentirse más conocido y amado, en lugar de quedarse en la superficie?

Preparé una lista de pequeños pasos para mejorar la atmósfera de mi corazón y, por lo tanto, de nuestra casa. Y en lugar de una respuesta corta para mi diario de cinco años en este espacio en 2022, pondré el enlace a esta publicación. ¡Ya veremos qué trae el año que viene!