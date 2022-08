8 hechos inéditos sobre la vida de San José revelados por santos y papas

Santos y no sólo. Incluso beatos, siervos de Dios y papas devotos de él nos hacen conocer los aspectos inéditos de San José: desde los padres evocados por la mística Emmerick hasta la profecía de Santa Teresa de Ávila

Ocho reflexiones sobre San José, que nos ayudan a sentir más cerca la protección del santo. Don Marcello Stanzione los relata, en el libro José de Nazaret (Gribaudi), un conjunto de historias y oraciones, mes a mes, dedicadas a San José, patrón de la Iglesia universal.

1 Emmerick revela las críticas de los padres a José

Los padres no le mostraban tampoco mayor cariño. Hubieran deseado que empleara su talento en conquistarse una posición en el mundo; pero José no aspiraba a nada de esto.

Los padres encontraban a José demasiado simple y rutinario; les parecía mal que amara tanto la oración y el trabajo manual. (Ana Catalina Emmerick).

2 Juan Pablo II: queridos jóvenes, aprended de la escuela de San José

«Os propongo como modelo de vida el ejemplo de este gran Santo, y os encomiendo a su poderosa intercesión. Mirad a menudo a Él, queridos jóvenes, y encontraréis en él un guía, un maestro, un apoyo en el camino de vuestra vida. En la escuela de San José, mejor que en cualquier otra, se aprende esa familiaridad con Jesús y su Madre, que le fue concedida por un don especial, pero que tú también podrás conocer, si lo amas con devoción» (San Juan Pablo II).

3 Benedicto XVI: pertenece legalmente a la tribu de David

No obstante, la genealogía sigue siendo importante: José es el padre legal de Jesús. Por él pertenece según la Ley, «legalmente», a la estirpe de David. Y, sin embargo, proviene de otra parte, de «allá arriba», de Dios mismo. El misterio del «de dónde», del doble origen, se nos presenta de manera muy concreta: su origen se puede constatar y, sin embargo, es un misterio. Sólo Dios es su «Padre» en sentido propio. (Benedicto XVI, La Infancia de Jesús).

4 La profecía de Santa Teresa de Ávila

«Una vez estando en una necesidad que no sabía qué me hacer ni con qué pagar unos oficiales, me apareció San José, mi verdadero padre y señor, y me dio a entender que no me faltarían, que los concertase. Y así lo hice sin ninguna blanca, y el Señor, por maneras que se espantaban los que lo oían, me proveyó!» (Santa Teresa de Ávila, Autobiografia, Cap. XXXIII -12).

5 San Josemaría de Balaguer: este es el significado del nombre José

«Pero el nombre de José significa, en hebreo, Dios añadirá. Dios añade, a la vida santa de los que cumplen su voluntad, dimensiones insospechadas: lo importante, lo que da su valor a todo, lo divino. Dios, a la vida humilde y santa de José, añadió –si se me permite hablar así– la vida de la Virgen María y la de Jesús, Señor Nuestro». (San Josemaría Escrivá de Balaguer, Homilía del 19 de marzo de 1963).

6 Venerable Aurelio Bacciarini: es el maestro del corazón de Jesús y María

«Así como Nuestra Señora es la Madre de las gracias, San José es el Padre de las gracias y de los favores de Dios. Los santos nos enseñaron con su ejemplo a recurrir a San José con gran confianza ilimitada: Santa Teresa nos asegura que nunca ha recurrido en vano a este dulce Santo. Y los Sumos Pontífices siempre nos han dicho: «Ite ad Joseph»; id a José, oh pueblos cristianos, id a José; en este valle de lágrimas, ¿a quién te diriges si no a este santo afortunado, que es el maestro del Corazón de Jesús y del Corazón de Nuestra Señora?» (Venerable Monseñor Aurelio Bacciarini).

7 San José de la Salle describe el carácter de San José

«La primera cualidad que el Evangelio atribuye a san José es que era justo (Mt 1,19); y también era la principal de cuantas necesitaba, para ser capaz de dirigir a Jesucristo, que siendo Dios, y la santidad misma, no hubiera sido conveniente que quien estaba encargado de su dirección no fuera santo y justo delante de Dios. Era, incluso, muy conveniente que, después de la Virgen Santa, fuera uno de los mayores santos que vivieran entonces en el mundo, para que guardara alguna afinidad con Jesucristo, que había sido confiado y encomendado a sus cuidados». (San Juan Bautista de la Salle).

8 Orígenes: la concesión «especial» otorgada a San José

«Nada ha contribuido José a la generación de Jesús, excepto el ministerio y el afecto. Por lo tanto, precisamente por su fiel ministerio, la Escritura le concedió el nombre de padre» (Orígenes).