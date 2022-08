“Oré por un buen esposo y Dios puso a Adam (de ‘La Voz’) en mi camino”

Ania y Adam Stachowiak (famoso cantante de 'La Voz') pronto cumplirán su sueño de una boda por la Iglesia. Tuvieron que superar muchos obstáculos en el camino.

–¿Qué recuerdas del anillo de bodas de tu bisabuela Matilda, que llevas en el dedo de la mano derecha?

La bisabuela Matylda es una de las personas más importantes de mi vida. Ella siempre me dijo que se debe buscar el bien en las personas ante todo, enfocarse en lo que es noble en un ser humano. Murió cuando yo tenía 23 años. Recibí el anillo después de su muerte, me lo regaló mi abuela. Es un recuerdo extremadamente valioso para mí, que me recuerda todos los días mi hogar familiar y la Silesia de la que vengo.

«Cuando conocí a Adam, estaba comprometida con otro chico, con quien me iba a casar en seis meses.»

–Adam es de una ciudad y tú de otra, pero Dios escogió una tercera ciudad como lugar de vuestro primer encuentro.

No solo lo eligió, sino que también trabajó duro para que esta reunión sucediera. Cuando conocí a Adam, estaba comprometida con otro chico, con quien me iba a casar en seis meses. Sin embargo, desde hacía algún tiempo me preguntaba si lo que sentía por él era realmente amor o solo una costumbre. Aunque iba a usar mi vestido de novia en unos meses, no me sentía feliz. Por el contrario, mi corazón estaba lleno de dudas que no podía compartir con nadie.

–¿Por qué?

Tenía miedo de que al hablar de mis miedos me encontrara con la incomprensión, escuchara algo como: «Niña, ¿qué quieres? ¿Cómo puedes tener dudas seis meses antes de la boda?”. Ni siquiera le dije a mi madre lo que estaba pasando a pesar de que tenía una relación maravillosa conmigo. Sin embargo, no me rendí en la oración. Grité: «¡Señor Dios, muéstrame el camino, dame una señal!» Y Dios puso a Adam en mi camino. Curiosamente, desde el cuarto grado de primaria oré por un buen esposo.

–Empezaste bastante temprano.

El sacerdote catequista que me enseñó en la escuela primaria, dijo durante una de las lecciones que vale la pena rezar de esta manera: niñas por un buen esposo, niños por una buena esposa. Lo recordé y fui fiel a esta oración.

–Adam se enamoró de ti a primera vista. Cuando te vio, se acercó y dijo: «Hola, serás mi esposa».

Fue igual de directo con mi padre. Le dijo: “Encantado de conocerte, seré tu yerno” (sonríe). Me encanta su determinación y también lo estoy aprendiendo a hacer. Gracias a mi esposo sé que en la vida no hay que renunciar a los sueños ni aceptar soluciones a medias. Tuvimos que superar muchos obstáculos para estar juntos, pero Dios nos estaba conduciendo hacia Él.

La primera vez que vi a Adam, sus ojos me llamaron la atención. Había algo de tristeza en ellos… Inmediatamente sentí que este chico, a pesar de su corta edad, había experimentado algo en su vida. Más tarde resultó que mi corazonada era correcta.

Nunca olvidaré cómo entonces, en Kołobrzeg, se sentó frente a un piano negro y comenzó a tocarlo. En mi libro, escribí que la música que salió de sus dedos agarró mi alma y no la soltó, eso es lo que era. Se podría decir: una experiencia mística. Adam me dijo más tarde que si lo elegía, tocaría para mí todos los días.

–¿Cuáles fueron la pedida de matrimonio?

La propuesta tuvo lugar en la casa de mi familia. Antes elegimos juntos un anillo de plata, Adam gastó el último dinero en él.

-Durante muchos años, Adam estuvo alejado de la Iglesia, de la fe. Cuando lo entrevisté recientemente, dijo que fue en gran parte tu amor lo que lo abrió a Dios.

«Lo que podía hacer era practicar mi fe como antes, es decir, leer la Biblia, orar, ir a la iglesia y Dios haría el resto (…) Adam comenzó a preguntarme acerca de Dios.»

Nunca obligué a Adam a creer porque sentí que si lo obligaba a evangelizar, podría ser contraproducente. La fe es un asunto muy delicado y la coacción nunca es buena consejera. Decidí que lo que podía hacer era practicar mi fe como antes, es decir, leer la Biblia, orar, ir a la iglesia y Dios hará el resto. Y así fue como sucedió. En un momento, el propio Adam comenzó a preguntarme acerca de Dios. Respondí a sus preguntas con paciencia. Después de un tiempo buscó las Escrituras y comenzó a escuchar varias conferencias, por ejemplo, las del padre Szustak.

Mi abuela, Irenka, fue la primera en creer que Adam algún día estaría cerca de Dios. Recuerdo una vez que me dijo: “No importa que Adam sea un incrédulo. Después de todo, siempre puede creer. De todos modos, contigo seguro que creerá”. Sus palabras me fortalecieron entonces. El tiempo ha demostrado que resultaron ser proféticas.

Adam pidió ser bautizado

–Recientemente, Adam tomó la decisión de que quería acudir al bautismo, que es el primer paso en el camino para recibir otros sacramentos: Primera Comunión, Confirmación.

Cuando compartió esta información en las redes sociales, muchos sacerdotes se acercaron a nosotros dispuestos a apoyarlo en la preparación de este evento espiritualmente importante. Estoy feliz porque pronto mi sueño se hará realidad y podremos casarnos en una iglesia, que a los dos nos importa mucho.

-¿La amistad en el amor es importante?

Yo diría que es indispensable. Adam, además de ser un esposo maravilloso, también es mi amigo. Puedo contar con él en cualquier situación. Nuestra regla es que nunca nos dormimos ofendidos por nosotros mismos. Incluso si tenemos una discusión, lo que ocurre muy raramente, siempre tenemos que hablar de nuestras diferencias y reconciliarnos antes de acostarnos. Como dijo el Papa Francisco a los esposos: «Pueden incluso tirar los platos, pero recuerden que debe haber reconciliación al final del día».

–Después de la actuación de Adam en «La Voz» de Polonia, su vida cobró impulso.

Eso es cierto. Adam iba a menudo a grabaciones de televisión y conciertos. Su manager solía acompañarlo durante el viaje y yo me quedaba en casa. Hace un tiempo reorganizamos un poco nuestra vida profesional y ahora trabajamos juntos, así que pasamos mucho tiempo juntos. Ahora vamos al concierto con toda la familia. Algunas personas dicen que trabajar juntos no es bueno para la pareja, pero nosotros no lo creemos.

–Cuando conociste a Adam, su amada madre ya estaba muerta. ¿Qué te gustaría decirle si tuvieras la oportunidad?

En primer lugar, le daría un gran abrazo y le agradecería por criar a Adam para que fuera un hombre bueno y sensible. Nos sentábamos a tomar un café y hablábamos de la vida, de los nietos. Extrañamos su presencia física, especialmente Adam. Sin embargo, creo que nos aprecia, nos cuida y nos hace felices.

* Anna Stachowiak -madre de Agatka y Alicja, esposa del artista Adam Stachowiak. Licenciada en estudios culturales, autora del blog en polaco «El mundo según mamá», guionista, directora y productora de cine. Su novela autobiográfica se titula «Cántame el futuro».