12 tradiciones de boda italianas llenas de significado

Muchas te parecerán familiares, pero se remontan a la época romana

Hay algo enormemente atractivo en una boda italiana. La sola idea puede evocar pensamientos de una mesa grande y larga llena de comida deliciosa; familiares y amigos charlando; hermosas flores, y el párroco de la familia velando por las celebraciones.

Bueno, es posible que no vivas en Italia, pero sin duda puedes agregar un toque mediterráneo a tu propia boda si observas estas hermosas tradiciones. Muchas son similares a aquellas con los que estará familiarizado, pero son ricas en significado y se remontan a la época de los romanos.

1 La noche anterior.

Estamos acostumbrados a asegurarnos de que la novia y el novio no se vean la noche anterior a su boda, pero en Italia la futura novia se viste con algo verde en la cama para traer buena fortuna al matrimonio.

2 Imprescindibles para la novia.

Además de tener algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul, una novia italiana también necesita usar algo que le dieron como regalo. También es importante que la novia no use nada de oro en su Gran Día que no sea su anillo de bodas.

3 Vestido de novia apropiado.

Si una pareja se casa en una iglesia, entonces es importante que el vestido refleje la ocasión. La mayoría de las novias optarán por un vestido modesto que no tenga los hombros descubiertos ni que sea escotado en la parte delantera. La longitud tampoco debe estar por encima de la rodilla. Las invitadas también deben respetar este código de vestimenta.

4 La sorprendente revelación.

En algunas regiones de Italia, a las novias no se les permite mirarse hasta después de la ceremonia. ¡Los espejos se desvanecen de su vista y tiene que rezar para verse exactamente como lo había planeado!

5 Algunos rituales extraños.

En algunas regiones de Italia, el novio irá a la iglesia con un trozo de hierro en el bolsillo para alejar los malos espíritus. Y extrañamente, la novia rasga su velo para traer suerte a su unión.

6 Anillo de bodas.

Los italianos llevan sus anillos en la mano izquierda como en los países anglófonos, pero es encantador el por qué. Aparentemente, esto era popular en la época romana, cuando la gente creía que había una vena que corría directamente desde el dedo anular izquierdo hasta el corazón: la vena amoris , o «la vena del amor». Además, el nombre del anillo de bodas es muy apropiado: fede, que significa “fe”.

Marido y esposa con los anillos en el anular de la mano izquierda. Melinda Nagy – Shutterstock

7 A la salida de la iglesia.

En Italia, los invitados arrojarán arroz a la pareja como símbolo de fertilidad. Sin embargo, en algunas regiones se reemplaza por trigo, que tiene el mismo significado.

8 Convertirse en leñadores.

Una tradición muy divertida es que los novios corten un tronco en dos con una sierra de dos manos. Si bien esto puede parecer un poco como un trabajo duro, se hace para simbolizar que el matrimonio es una sociedad. Alternativamente, algunos recién casados ​​​​atan una cinta frente a la iglesia, por lo tanto, «se casan».

9 La recepción.

Las recepciones son animadas y es posible que vea a los invitados golpeando sus vasos con cucharas durante toda la ocasión. Esto no es para discursos. ¡Están tratando de animar a la pareja a besarse!

10 Corta la corbata.

Cortar cosas parece un tema recurrente en las bodas italianas. En algunas partes del norte de Italia, el padrino corta la corbata del novio en varios pedazos y luego se ofrece a la venta a los invitados.

11 La recepción termina.

En Italia, los recién casados ​​se quedan hasta el final de la recepción. E incluso después, no siempre están solos. A veces, los amigos cercanos se quedan bebiendo con la pareja e incluso los acompañan a su nuevo hogar.

12 La bombonera.

Similar a los detalles que vemos en las bodas en América del Norte, la pareja repartirá un poco de «confeti», que en realidad son almendras azucaradas, también llamadas en español peladillas. Pero ojo, tienen que ser impares, normalmente 5 o 7, para traer suerte a la pareja.