Curiosidades de la Biblia: Esta es la oración más larga que hizo Jesús

Debo reconocerlo, como muchos católicos tenía mi Biblia sobre un estante, abierta, como un adorno. Era una Biblia enorme como la que encuentras en muchos hogares, pero es difícil de manejar y leer. Una prima que es Evangélica me advirtió:

«Escribes sobre Dios y eso es muy bonito Claudio, te ayudará mucho leer la Biblia. Vas a enriquecer tus escritos y le darás mayor significado a tus palabras».

Me pareció que tenía razón Era católico y apenas leía la Biblia. Seguí su consejo y fui a la Librería Católica y compré una Biblia con letra grande para poder leerla a gusto. Cada día, cuando leo y medito en la Palabra de Dios quedo admirado. Y me pregunto: «¿Cómo no hice esto antes? Es una maravilla». Descubre miles de promesas de Dios para ti, y lo mas increíble, TODAS SE CUMPLEN.

Me gusta recomendar a los católicos: “Lean la Biblia. Encontrarán en ella muchas respuestas a sus inquietudes”.

Yo he descubierto lo que tantos antes de mí ya sabían:

¿Tienes una biblia a mano? Hoy veremos una curiosidad.

Busca el Evangelio de san Juan capítulo 17. Allí se describe la oración más larga que pronunció Jesús, pidiendo a Dios padre por sus discípulos, por ti y por mí. Y esto es porque sus palabras trascienden al tiempo, llegando hasta nosotros. Es impresionante pensar que ese día Jesús rezó por nosotros y por los que vendrán después. Es una oración que no tiene termino.

« No ruego sólo por éstos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí».

Unos minutos antes Jesús les advierte lo que le ocurrirá a sus seguidores. Y luego pide al Padre que los fortalezca para que puedan soportar las pruebas.

«Sabemos ahora que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios.» Jesús les respondió: «¿Ahora creéis? Mirad que llega la hora (y ha llegado ya) en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación. Pero ¡ánimo!: yo he vencido al mundo” (Juan 16)

Y continúa con esta hermosa oración, considerada la más larga de Jesús.

««Padre, ha llegado la hora; glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo.

Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú, junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. …

Yo les he dado tu Palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del Maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad: tu Palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad.

No ruego sólo por éstos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno… Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y éstos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu Nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos.»