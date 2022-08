Una pareja de jubilados da la vuelta al mundo en autocaravana. ¡No cuentan los años!

“Queríamos mostrar que explorar el mundo es posible en la jubilación. No tenemos un gran presupuesto, pero como puedes ver, es posible. Estamos tratando de demostrar que vale la pena vivir así”, dice Andrzej Walczak

«Lo que guardamos en la retina, nadie nos lo puede quitar», dice Andrzej Walczak, que viaja por todo el mundo con su mujer Teresa en una autocaravana. Ambos tienen sesenta y tantos años. «Una pareja casada ha estado viajando por todo el mundo en una casa rodante durante años», es su modesta descripción en las redes sociales.

Creen que las matemáticas no son propicias para viajar, por eso no cuentan cuántos países han visitado ni cuántos kilómetros han recorrido. No participan en el concurso «quién ha visitado más». Solo porque alguien los obligó a hacerlo, se sabe que ya han estado en casi 60 países y han viajado más de 200.000 kilómetros.

Han tenido dos casas durante muchos años: la de ladrillo en Cracovia y la que está sobre ruedas. En esta último, en resumen, ciertamente han pasado unos 7 años, porque sus viajes a veces duran incluso varios meses. Pero lo que es más importante cuando se trata de matemáticas es que todavía no han estado en 150 países.

«Hasta ahora, no ha habido un país que no sea interesante para nosotros. Nunca nos arrepentimos de ir a algún lado. Todos somos diferentes, todos somos curiosos, ya sea en la Europa extrema o en el sur de Italia. Fue interesante la estancia en Turquía y África Central, donde conocimos entornos completamente diferentes. Cada viaje trae mucha energía positiva y reflexión a nuestra percepción del mundo», dice Andrzej Walczak.

Cómo es la realidad

Y esto es lo más importante para ellos cuando viajan: conocer y comprender el mundo, experimentar de primera mano lo que realmente hay en cada lugar, no como hablan de él los medios. Sus puntos de vista basados ​​en su propia experiencia no siempre encuentran comprensión entre sus amigos, por lo que sucede que este grupo se está reduciendo.

Durante nuestra conversación, el hijo del Sr. y la Sra. Walczak llamó para informarle de que acababa de recoger la caravana después de un largo tiempo en el taller al norte del país. Esto fue necesario después de que explotara un cilindro de gas en su reciente viaje a Irak. Claramente, la voz del Sr. Andrzej cambia a esta noticia: hay alegría de que su casa sobre ruedas regrese a ellos. Porque significa que puedes planificar… Les atrae Irán, quizás el próximo invierno, pero también están pensando en intercambiar autocaravanas con alguien de América del Sur.

«Queríamos mostrar que explorar el mundo es posible en la jubilación. No tenemos un gran presupuesto, tenemos que planificar nuestros viajes teniendo esto en cuenta pero, como ves, es posible. Estamos tratando de demostrar que vale la pena vivir así«, dice Andrzej.

Casi 50 años casados: el viaje para dos

El arte de viajar juntos es importante para ellos. «Llevamos casados ​​casi 50 años y estamos muy cimentados por este viaje conjunto. Porque es una experiencia compartida, experimentando, impulsándonos unos a otros, prestando atención a otras cosas interesantes. Estando en San Petersburgo visitamos especialmente otros museos. Hay unos 100. Así intercambiamos impresiones más tarde. Es una gran cosa para nosotros.»