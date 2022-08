Este es el autor de la imagen de Cristo más grande del mundo

El escultor de Cristo Protector de Encantado, en Rio Grande do Sul, se especializa en imágenes de Jesús. En una entrevista con Aleteia, desvela detalles de su trabajo para dar forma a la estatua de Cristo más grande del mundo

Markus Moura, brasileño, 41 años. Este es el artista responsable de un gran desafío: dar forma a la imagen de Jesucristo más grande del mundo. Y ya está listo: es el Cristo Protector de Encantado, en Rio Grande do Sul.

La obra, que está en el sur de Brasil, comenzó en 2020. Markus tuvo que hacerse cargo de la obra iniciada por su padre, el escultor Genésio Moura, quien enfermó al inicio de este proyecto.

De hecho, el don de la escultura en cemento se transmitió de padres a hijos en su familia. Genésio fue responsable de ejecutar varias esculturas famosas en Brasil, entre ellas, algunos personajes del parque Beto Carrero, en Santa Catarina.

Padre e hijo comenzaron a trabajar juntos, hasta que a Markus le empezó a gustar el arte. La primera obra fue el Cristo de Elói Mendes, MG. “Después de eso, comencé a especializarme en Cristo. Hice cristos en Sertãozinho, SP; Joaquim Felício, MG; en la Fazenda Santa Catarina, en Paraná…”, recuerda Moura.

El Cristo protector de Encantado

De hecho, para este escultor, el Cristo Protector de Encantado fue el más importante de su carrera. El monumento tiene 37,5 metros de altura y tiene una luz de 39 metros, que es la distancia del pulgar a los pies.

Es una obra realista. Los más observadores pueden ver detalles como los mechones de la barba, las líneas de los ojos, los movimientos de la túnica. “Trato de dar vida a las esculturas, mirando. Me estoy inspirando y dando forma al cemento. Me inspiro en la naturaleza. Y, en el Cristo de Encantado, la región, el valle, el viento y el frío me inspiraron mucho. Todo esto contribuyó a dar vida a Cristo”, revela.

El trabajo de Moura en este monumento comenzó con el rostro de Jesús, la parte que requirió más de un mes de dedicación exclusiva y la que el escultor consideró más desafiante. “No podía pasar por alto su rostro. Debía ser un rostro sereno y juvenil, de unos treinta y tres años. Entonces, con la ayuda de mi padre lo hice. Lo llamaba y me decía: Markus, ¿qué te parece hacer de esta manera o de esta otra? Incluso en la cama, mi padre me ayudaba. Gracias a él, Cristo logró tener esta cara bonita. A la gente le gustó mucho”, dice el escultor. Markus Moura da forma a los pies del Cristo Protector Encantado

“Cristo nos protegió”

El artista recuerda que, durante las obras, no hubo accidentes. “Nadie resultó herido, nadie terminó en el hospital. La energía durante el trabajo fue muy buena. Cristo nos protegió”, exclama Moura, quien fue bautizado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero dice que actualmente no sigue ninguna religión, aunque cree firmemente en Dios.

Cristo Protector X Cristo Redentor

El Cristo Protector de Encantado es más grande que el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Pero el escultor dice que no hay lugar para ningún tipo de comparación entre los monumentos:

“Son obras totalmente diferentes. El Cristo de Río de Janeiro es de la década de 1930, es una de las Siete Maravillas del Mundo. Es estilizado, no es realista. ¡Es perfecto! Y tardó nueve años en construirse. Nuestro Cristo tardó dos años en construirse. No hay comparación, cada uno con su belleza”.

Cristo de la bondad

La obra de Cristo de Encantado proyectó el nombre del escultor Markus Moura en todo el mundo. Como resultado, incluso ha recibido invitaciones para trabajar en varios países. Pero para él, lo más importante es lo que su trabajo significará para la gente.

«Espero que este Cristo pueda traer bondad, que la gente pueda mirar a este Cristo y recordar a Dios, un Dios poderoso, independientemente de la religión».

Una vez finalizada la obra, el escultor donó las herramientas que utilizó en la obra (un cuchillo, una cuchara y una paleta) para que la asociación que gestiona el proyecto las coloque en un museo o las envíe a subasta.

Cristo Protector de Encantado se encuentra en un complejo turístico que aún no ha sido inaugurado. Sin embargo, ahora es posible visitar el monumento.

