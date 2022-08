Nueva tecnología confirmaría que la Sábana Santa tiene 2000 años

Gracias a una nueva técnica de datación, llamada WAXS, un grupo de científicos italianos que han estudiado un fragmento de la hoja de Turín afirman que la reliquia sería contemporánea a la época de la Pascua de Cristo

Una nueva técnica de datación por rayos X confirmaría que la Sábana Santa de Turín estaría de acuerdo con la tradición cristiana ya que su datación se remonta a la época de la Pasión de Cristo.

Esto es lo que se desprende del estudio X-ray dating of a linen sample from the Shroud of Turin [Datación por rayos X de un fragmento de la Sábana Santa de Turín], dirigido por un especialista en Lino de Turín, el científico del CNR Liberato De Caro, y cuyas conclusiones fueron publicadas el 11 de abril.

Acompañado por un equipo de investigadores en colaboración con el prof. Fanti de la Universidad de Padua, Liberato De Caro utilizó un método de «difusión de rayos X de gran angular» para examinar el envejecimiento natural de la celulosa que se encuentra en un fragmento de la hoja de Turín.

Y el resultado es categórico: la Sábana Santa es mucho más antigua que los siete siglos que le atribuyen los científicos que la analizaron en Carbono 14 en 1988. En realidad tendría 2.000 años.

Medición del envejecimiento natural del lino

En una entrevista concedida al National Catholic Register dos días después de la publicación del estudio, Liberato De Caro ilustró las etapas de su investigación; desde hace unos 30 años está dedicado al esfuerzo por penetrar en los misterios de la Sábana Santa:

Hemos desarrollado un método que le permite medir el envejecimiento natural de la celulosa de lino con la ayuda de rayos X; y luego convertir esa medida en el cálculo del tiempo transcurrido desde la fabricación. Este nuevo método de datación, basado en una técnica llamada Dispersión de rayos X de gran angular (WAXS), se probó primero en fragmentos de lino ya fechados con otras técnicas; con fragmentos totalmente ajenos a la Sábana Santa, y luego se aplicó a un fragmento extraído de la Sábana Santa. Sábana Santa de Turín.

Los resultados de la investigación se publicaron en la revista internacional Heritage, luego de un mes de preparación y peer review; y también en el sitio web del Consiglio Nazionale Italiano della Ricerca.

Desafío científico

Para el científico italiano, la Sindone de Turín “desafía a la ciencia”:

Cada nueva investigación podría despejar parte del complejo rompecabezas que representa. Por ejemplo, la imagen de la Sábana aún no ha encontrado una explicación definitiva entre quienes la han estudiado, explicación compartida por toda la comunidad científica.

De hecho, aún hoy ningún científico es capaz de explicar qué técnica espectacular e inédita se podría haber utilizado en ese momento, para poder reproducir tal imagen en una tela de lino. En ese sudario, de hecho, es como si un negativo fotográfico hubiera sido impreso por irradiación. ¿Pero cómo?

