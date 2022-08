Habla el hijo de Johnny Cash: «El gran legado de mi padre es su fe»

El hijo único hijo en común del legendario cantante y su esposa June Carter acaba de escribir un libro en el que recopila algunos de los pensamientos más profundos de su famoso padre entorno a la fe

«Walking the line» es el título de una de las canciones más famosas de Johnny Cash; también es el título de la más reciente película de Hollywood sobre esta gigantesca figura de la música.

Y ahora es también el título de un nuevo libro que recoge 90 pensamientos del llamado «hombre de negro» – porque siempre vestía de negro –; sobre la profunda fe cristiana que compartió con la que sería el gran amor de su vida, June Carter. Son 90 meditaciones para 90 días en las que una frase de Cash ayuda a meditar sobre un pasaje del Evangelio.

En una entrevista, el único hijo en común de la pareja, puesto que ambos tuvieron hijos de matrimonios anteriores, John Cash Carter, revela cómo el cristianismo redimió a sus padres. Por eso, asegura que «el mayor legado de su padre es su fe cristiana».

Lo cierto es que, a partir del matrimonio de Cash con Carter, la vida del cantante comenzó a cambiar. En los años previos, el abuso de fármacos mezclados con alcohol para soportar sus agotadoras giras había hecho de Cash casi un apestado de la industria musical.

Elegir el amor

June Carter, también cantante y que conocía a Cash desde hacía tiempo, ayudó al artista a buscar tratamiento y a encontrar la paz volviendo al Dios que le enseñaron sus padres. De hecho, la pareja grabó varios álbumes religiosos e incluso participaron en una película para mostrar los Santos Lugares llamada The Gospel Road.

Al hablar de este nuevo libro, John Cash Carter recuerda una frase que su padre solía decir: «No soy perfecto, pero creo y seguiré creyendo». De ahí que encontrara la inspiración para escribir este libro basado en frases de Cash como esta.

Otra de las meditaciones se fundamenta en otra enseñanza que Cash aprendió con el pasar de los años y con todas las experiencias que vivió: «Toda tu vida te enfrentas a una elección: elegir el amor o el odio. Yo elijo el amor».

Tumbas de los cantantes Johnny Cash y June Carter Cash, en el Hendersonville Memorial Gardens, TN. Shutterstock

Para el hijo de Cash, esta es la esencia de este libro; un mensaje necesario, sobre todo, en estos tiempos en los que odiar es tan fácil como escribir en las redes sociales.

«Su música me salvó»

La música cristiana de Cash y Carter sigue llevando consuelo a muchas personas. Aunque ambos cantantes murieran en 2003 con tan solo cuatro meses de diferencia, su legado sigue atrayendo a legiones de seguidores.

«Mucha gente se me acerca y me dice: ‘Creo en lo que decía tu padre, su música me salvó, me ayudó a entenderme mejor’». Lo confiesa John Cash en esta entrevista, en la que explica cómo muchas personas recobraron la esperanza gracias al mensaje de estos artistas.

Muchas de las citas de Cash que contiene el libro son inéditas. Provienen de las grabaciones que en los años 90 se hicieron del cantante cuando escribió una biografía. Las frases que no se incluyeron entonces en el libro se han usado ahora para componer este volumen; que propone 90 meditaciones espirituales a partir de los pensamientos de Cash.

Un ángel llamado June

La llegada de June Carter a la vida de Johnny Cash supuso un giro decisivo a su errática vida. Ese clima de paz y fe se respiró en el hogar, tal y como recuerda el hijo de ambos. Siempre rezaban y leían la Biblia juntos.

John también explica que esa fe siempre confortó y fue una certeza para la familia, sin importar las dificultades que atravesara: «Significó mucho para mí a lo largo de los años tener ese fundamento que me dieron mis padres, poder comprender que fui salvado. Es algo que llevo conmigo todos los días».

June Carter falleció en mayo de 2003 dejando a Cash solo, después de 35 años de matrimonio. Johnny Cash no vivió mucho más y murió ese mismo año. No fueron muchos meses de viudedad, pero si algo sostuvo a Cash, tal y como explica su hijo John, fue la fe: «Al final de su vida, cuando mi madre falleció, mi padre encontró la fuerza para continuar a través de la fe».