Dan unas misteriosas propinas en el nombre de Jesús

A Mariana Lambert, mesera en Alfredo’s Pizza Café en Pensilvania, un cliente llamado Eric Smith le ofreció una propina de $3,000 en junio pasado. En el reverso del recibo de su tarjeta de crédito, el generoso donante escribió “Consejos por Jesús” (“Tips for Jesus” en inglés), en referencia al movimiento lanzado en 2013 en los Estados Unidos.

La cuenta de Instagram tipsforJesus tiene más de 76.000 seguidores e invita a dar importantes propinas a las personas que trabajan en profesiones de servicio, en el nombre de Jesús. Una idea que forma parte de la enseñanza del Señor, la de hacer el bien en favor del mismo Cristo:

“Tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero y me acogisteis. (…) En verdad os digo: cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. ( Mt 25, 35-40 ).