Una maestra crea una beca de estudios con su pensión

Centrarse en la escuela, a pesar de todo

La historia de Patrizia Caprelli está despertando el interés de los medios nacionales italianos, y no es de extrañar. Si hiciéramos una media, aunque sea aproximada, de las noticias relativas a la escuela italiana, la proporción sería claramente desequilibrada en sentido negativo: quejas, precariedad, mala gestión, lagunas educativas, derivas ideológicas.

Sabemos que hacer, en verdad, de maestro es pertenecer a ese valiente cuerpo de ejército que catapulta más allá de las líneas enemigas. La fricción, la hostilidad, la incomodidad marcan la línea divisoria que es cada aula. Elegir entrar, a pesar de todo, es una apuesta que, como nos recordó la reciente muerte de Luca Serianni, se puede hacer reconociendo el valor precioso que es cada alumno.

Patrizia Caprelli, de 69 años, sigue apostando por sus alumnos incluso ahora que ha terminado su rol activo en la escuela. Decidió utilizar el dinero de su pensión para establecer una beca para los estudiantes del Instituto Técnico Superior Scarpellini en Foligno, donde fue profesora de inglés durante tres años.

Las proporciones ayudan a comprender el valor del gesto. El monto de la pensión de Patrizia es de 800 euros por mes, el valor de la beca es de 1.000 euros.

Un rayo de sol

“No es mucho dinero, pero tengo algunos ahorros del pasado y no viajo. Entonces, al no tener hijos ni parientes a los que cuidar, me pareció bonito destinar esta suma de dinero a animar a dos jóvenes a mirar el mañana con mayor optimismo . Por supuesto, 500 euros no te solucionan la vida, pero si tan solo son un estímulo para quien los recibe, el objetivo se habrá conseguido”