Tuvo un aborto a los 19 años. Hoy es líder provida y quiere que las mujeres conozcan otras opciones

Catherine Glenn Foster dice que luego de la decisión Dobbs de la Corte Suprema, el movimiento pro-vida necesita aplicar una estrategia múltiple para terminar con la violencia del aborto

Catherine Glenn Foster se desempeña como presidenta y directora ejecutiva de Americans United for Life, que, en sus propias palabras, «trabaja para promover el derecho a la vida en la cultura, la ley y la política». Habló con Aleteia a raíz de la decisiónDobbs v. Jackson de la Corte Suprema de EE. UU. que anuló Roe v. Wade y Planned Parenthood v. Casey , lo que envió la decisión sobre la legalidad del aborto de vuelta al nivel estatal.

Foster compartió sus puntos de vista sobre lo que le espera al movimiento pro-vida y dijo que tendrá que trabajar aún más duro que antes para proteger la vida no nacida, defender la legislación pro-vida de los desafíos y trabajar para aprobar las protecciones en los estados donde el aborto permanecerá legal.

¿Cómo será Estados Unidos ahora, en términos generales, con el derrocamiento de Roe y Casey ?

Nos llevará un poco de tiempo, pero una vez que se calme el ambiente, creo que vamos a tener un EE.UU. donde haya protecciones por ley para cada madre, padre e hijo en cada estado. Y creo que tendremos unos Estados Unidos donde construiremos un futuro que trascienda la violencia del aborto y que permita que todos prosperen. Eso es por lo que hemos estado luchando durante 49 años, en AUL durante 51 años. Estamos mirando hacia un futuro en el que se abolirá la violencia del aborto y nos enfoquemos en brindar a las madres y los niños la mejor atención y apoyo durante toda su vida para un futuro próspero. Eso es lo que es crítico aquí.

Creo que tomará un poco de tiempo llegar a ese punto. Sabemos que tenemos un puñado de estados que ya terminaron con el aborto dentro de sus fronteras. Sabemos que hay estados que están corriendo lo más rápido que pueden en la otra dirección, desgraciadamente, estados como Nueva York, California, que están tratando incluso de ir más allá de lo que Roe había contemplado.

Y luego la mayoría de los estados están en el medio. Van a aprovechar esta oportunidad, van a echar un vistazo a las necesidades de su estado. Van a echar un vistazo a soluciones que afirmen la vida y que realmente trasciendan toda la política de partidismo que ha envenenado nuestra cultura y nuestro sistema y proceso político durante décadas. Así que van a buscar quizás limitar los abortos por edad gestacional; van a observar las normas y estándares de salud y seguridad y el verdadero consentimiento informado para asegurarse de que las mujeres obtengan toda la información que necesitan. Vamos a seguir trabajando en esos estados de por vida, y vamos a seguir trabajando en Nueva York y California de por vida.

La vida sigue necesitando múltiples formas de protección tras el fallo de Roe. Steve Allen | Shutterstock

¿Ve su trabajo cambiando de alguna manera ahora que Roe ha sido anulado? ¿Su enfoque cambia?

Nuestra carga de trabajo se triplicó. Pero con eso cambia un poco, porque durante 49 años hemos estado trabajando para derrocar a Roe. Bueno, eso está hecho. Roe había puesto un límite a las protecciones que el estado podía brindar a las mujeres y los niños, y ese límite ya no existe.

Así que ahora miramos hacia un futuro en el que todos los estados puedan proteger la vida a cualquier edad gestacional, y si pueden hacerlo, entonces la gente puede exigir que nuestros políticos lo hagan, que nuestros representantes electos apoyen la vida. Así podemos responsabilizar a nuestros funcionarios electos por lo que dicen o no dicen, o por lo que hacen o no hacen sobre el aborto y para proteger a las mujeres.

«Podemos hacerlo mejor y debemos hacerlo mejor y no simplemente tragarnos los puntos de conversación de los intereses corporativos multimillonarios del aborto.»

«Todo aborto en la historia de un fracaso»

Y creo que debemos verlo como un tipo de proceso doble. Necesitamos seguir trabajando en la ley sobre el aborto para limitarlo, restringirlo, abolirlo por completo. Pero también debemos responder a las necesidades de las mujeres y las madres mediante la creación y el apoyo de un espectro abundante de opciones que afirmen la vida, porque durante demasiado tiempo el aborto se ha presentado como una respuesta única para el embarazo. Ya sabes, ‘estás embarazada y estás ocupada en el trabajo: aborto. Estás embarazada y tienes problemas económicos: aborto. Estás embarazada y tienes una relación conflictiva con el padre: aborto’. Y eso está mal. Necesitamos hacerlo mejor. Podemos hacerlo mejor y debemos hacerlo mejor y no simplemente tragarnos los puntos de conversación de los intereses corporativos multimillonarios del aborto. Todo aborto es la historia de un fracaso. En algún momento del proceso, la mujer falló. Algo salió mal. Ese no es el plan A, ¿verdad?

Así que vamos a trabajar para que tanto el Congreso como los legisladores estatales trabajen juntos para defender el derecho humano a la vida para los estadounidenses en todos los estados.

«Terminé abortando, porque no sabía que había otra opción. No sabía si había recursos. Estaba aterrorizada.«

Parte de la reacción al fallo del lado proabortista ha sido bastante extrema. ¿Tiene la sensación de que el movimiento provida en general, y AUL en particular, ahora podrían estar llamados a llegar mucho más a aquellos que parecen tener un corazón muy endurecido en su adopción de la legalidad del aborto?

Absolutamente. Sí, eso es fundamental porque, ya sabes, la gente tiene miedo. Y cuando tienes miedo y te sientes atrapado, salen cosas malas. Cuando tenía 19 años, tenía miedo y me sentía atrapada, y así fue como terminé abortando, porque no sabía que había otra opción. No sabía si había recursos. Estaba aterrorizada.

Entonces entiendo que hay mucho miedo, que hay algo de rabia. Y el miedo sale de maneras extrañas.

Hay mucho que podemos hacer para ayudar a estas personas. Necesitamos dejar que la polvareda se asiente, tomarnos un minuto, respirar hondo, relajarnos, darnos cuenta de que hay mejores soluciones. Lo que hemos visto desde el otro lado, ahora y antes de esto, no ha sido ‘Está bien, Roe puede caer. Trabajemos juntos por soluciones reales. Trabajemos juntos para proporcionar recursos, empoderar a las mujeres y restaurar a los hombres en el lugar que les corresponde’. Para eso estamos trabajando. Pero lo que estamos viendo de ellos es simplemente ‘Codifiquemos Roe. Vamos a poner Roe en la ley y más aborto, más aborto’ todo el tiempo. Eso no llega al corazón del problema. Eso no responde a las necesidades de las mujeres, no responde a por qué buscan el aborto en primer lugar.

Desafortunadamente, estamos viendo la ira burbujear, estamos viendo ataques a iglesias, a centros de embarazadas pro-vida. Ver eso es desgarrador. Está profundamente mal. Necesitamos acercarnos a estas personas y decirles ‘No, necesitamos encontrar una alternativa manera’.

Las mujeres necesitan más información y ayuda para no verse abocadas al aborto. Odua Images | Shutterstock

Todo el mundo viene de un trasfondo único. Diferentes personas necesitan un alcance diferente. La mujer joven que tiene miedo necesita un tipo diferente de alcance que la persona que está asustada y enojada y está arremetiendo contra todo. Pero a todas estas personas, debemos explicarles la verdad sobre el aborto, la verdad sobre la ley del aborto y la verdad sobre cómo será en el futuro. Y la verdad sobre nuestros corazones de servicio y lo que podemos hacer en el futuro para ayudar a las mujeres. Y cuando eso comience a suceder, creo que todo esto se extinguirá. Han sido un par de meses difíciles para mucha gente, pero este es realmente el amanecer de una nueva era de esperanza en América, y solo necesitamos comunicar esa verdad.

¿Cuáles son las perspectivas de que el Congreso codifique Roe? ¿Y podría desafiarse a Dobbs?

He testificado en contra del último intento de codificar Roe en el Congreso: la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, que han presentado un par de veces. Es terrible; es increíblemente radical. No tiene nada que ver con la salud y la protección. No hace nada por las mujeres. Pero ese es su intento de codificar y ampliar Roe, incluso más radical de lo que Roe jamás soñó ser.

Así que vamos a seguir estando allí en cada paso del camino a nivel federal, luchando contra esos intentos radicales de expandir el aborto. Vamos a promover medidas provida a nivel federal y, por supuesto, en los estados. Hemos estado allí en los estados durante 51 años y estaremos allí previsiblemente en el futuro, durante el tiempo que sea necesario para garantizar que todas las vidas sean respetadas y protegidas, que todas las vidas sean apreciadas y bienvenidas en la ley.

USA Today y Arizona Republic hicieron un estudio y descubrieron que de los cientos de leyes provida que se han aprobado durante décadas, la mayoría se basaron en nuestros proyectos de ley modelo. Estamos en el corazón de la mayoría de ellos. Tenemos experiencia y estamos listos para los próximos desafíos.

¿Dónde se librarán algunas de las batallas más importantes a nivel estatal?

Casi diría que todos los estados, porque tenemos estados como Missouri y Arkansas que están todos comprometidos, haciendo lo correcto. Pero van a tener que defender sus leyes. Van a estar bajo ataque. Continuaremos presionando en esos estados intermedios del campo de batalla. Vamos a ayudar a la gente de esos estados a expresar su opinión y lograr que sus necesidades y protecciones se conviertan en leyes. Pero eso va a ser un esfuerzo.

Y vamos a estar en esos estados azules. Tenemos una estrategia de estado azul y vamos a hacer todo lo posible para educar, para empujar, para defender la vida, porque a las mujeres de esos estados lo que se les va a quedar es sin saneamiento, sin reportes obligatorios en casos de estupro, sin consentimiento informado, sin período de espera, sin nada. Van a ser como yo a los 19 años, donde piden ver un ultrasonido, y hay muchas posibilidades de que se les niegue, al igual que a mí. Eso es absolutamente incorrecto. Eso no es consentimiento informado, y eso no es elección.

Así que vamos a tener que luchar en todos esos tipos de estados, además de a nivel federal. Es un día tremendo. Estamos en una nueva temporada. Pero dicho esto, nuestra carga de trabajo se triplicó o cuadriplicó.

Hay mucha preocupación acerca de que las mujeres aún puedan obtener píldoras abortivas, que según la FDA se pueden tomar en las primeras 10 semanas de embarazo. ¿Qué se puede hacer al respecto?

Hay muchos problemas con eso. No son solo los provida; es cualquier científico, cualquier estadounidense con conciencia que esté realmente dispuesto a enfrentar la verdad. Sabemos que la píldora abortiva conlleva un mayor riesgo de sepsis, un mayor riesgo de hemorragia, incluso que el aborto quirúrgico. Es peligroso. Y luego, si combina eso con la telemedicina, donde la mujer ni siquiera es vista y examinada en persona, no hay ultrasonido para determinar qué tan avanzado está. Las mujeres no siempre sabemos qué tan avanzadas estamos. E incluso si lo hacemos, es un gran salto. Tienes que tener verificación científica, médica de qué tan avanzado está este embarazo. Tienes que verificar que el embarazo no sea ectópico. Esa es una condición que amenaza la vida. Todos estos problemas que pueden surgir y que simplemente se pasan por alto cuando solo enviamos píldoras abortivas a mujeres jóvenes por correo: ¿Quién sabe quién los está recibiendo? ¿Quién sabe cómo los están tomando? Es una propuesta muy peligrosa.

Prevenir el aborto químico por la telemedicina

Por lo tanto, estamos analizando todos y cada uno de los pasos que podemos tomar para evitar eso y asegurarnos de que en los estados donde aún estará disponible, donde corresponda, que al menos las mujeres sean examinadas en persona, al menos comprendan las implicaciones, entiendan cómo se ve eso en el futuro, y haremos todo lo posible para prevenir ese aborto químico de telemedicina, junto con todos los abortos químicos.

«Descubrimos que el 90 % de los estadounidenses reconoce que el aborto termina con la vida de un ser humano en su matriz, antes del nacimiento.«

¿Qué efecto podría tener la decisión de Dobbs en la cultura en general, para que la “ley de la tierra” sea al menos neutral sobre el aborto, y en algunos estados claramente se ponga del lado de la vida?

La mayoría de los estadounidenses, en la medida en que piensan en el aborto —y muchos estadounidenses no lo hacen— están de acuerdo, porque es lo que es moral, es lo que es lógico, es el corazón de la ley natural; está dentro de nuestros corazones y nuestras almas. La mayoría de los estadounidenses están de acuerdo, cuando se trata de proteger la vida: acabamos de realizar una encuesta con YouGov y descubrimos que el 90 % de los estadounidenses reconoce que el aborto termina con la vida de un ser humano en su matriz, antes del nacimiento. Esa es una cifra asombrosa, y realmente demuestra que los estadounidenses no están tan divididos como parece que la gente quiere que creamos que lo están. Nuestros políticos en muchos casos son, algunas personas en los niveles más altos, los principales medios de comunicación. Pero la mayoría de los estadounidenses quieren al menos retrocesos importantes en la legalización del aborto.

Y así, a pesar de escuchar los puntos de discusión de los principales medios, hemos visto vaivenes, por así decirlo, hemos visto algunos giros, cuando se ha aprobado algún tipo de ley sobre el aborto. Nueva York aprobó su ley de salud reproductiva hace un par de años, y en ese momento vimos un cambio dramático en el porcentaje de neoyorquinos que se autodenominan provida, que miraron esa ley y dijeron: «Si eso es lo que está a favor del derecho a decidir». significa que no quiero ser parte de eso. Es radical. Así que vimos un cambio dramático en Nueva York.

Del mismo modo, en el otro lado de la moneda, después de que Alabama aprobara su ley provida, vimos otro cambio, de vuelta en la otra dirección, porque la gente decía: «Vaya, ¿qué significa esto?». Hay alarmismo por ahí. La gente está diciendo cosas aterradoras sobre lo que esto significa. “¿Puede una mujer cuya vida está realmente en peligro obtener la atención médica que necesita?” Por supuesto que puede. Pero la gente no decía eso; hay mucha desinformación por ahí.

Pero, ya sabes, la mayoría de los estadounidenses están del lado de la vida. Cuanto más aprenden los estadounidenses sobre el aborto, hablan sobre el aborto, piensan sobre el aborto, llegan al corazón moral del mismo, hablan sobre los procedimientos reales, más se dan cuenta de que es una abominación y, de hecho, incluso miras los estudios en la encuesta, y un tercio de los demócratas, el partido que pide más abortos, se autodenominan provida, tal vez no por una abolición completa del aborto, pero ciertamente quieren muchas más restricciones de las que Roe permitió, e incluso la mayoría de los estados contemplarían actualmente.