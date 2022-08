Aprendiendo con las curiosidades bíblicas: el sermón más largo de la Biblia

La Biblia es un libro extraordinario con historias fascinantes. Cada vez que la leo quedo impactado y me pregunto: “¿Cómo no leí esto antes?”.

Desde que la descubrí, a pesar de tenerla por años frente a mí, sin abrirla, no me canso de leerla y recomendar a todos cuantos puedo, sobre todo católicos: “Lean la Biblia. Van a encontrar las respuestas a sus inquietudes, cientos de promesas para ti y muchas curiosidades bíblicas”.

La Biblia

La santa Biblia es el libro más leído y traducido del mundo. Se ha traducido a cuanto idioma existe. Pero un momento, ¿lees tú la Biblia o la tienes arrinconada en un pasillo de tu casa? Hoy la vas a necesitar. Anda a buscarla y sigue leyendo.

Tenía curiosidad. Escribí en el buscador de Internet: “¿Cuántas palabras tiene la Biblia?”. Inmediatamente recibí la respuesta: “La Biblia contiene 3.5666.480 letras; 773.746 palabras; 31.102 versículos; 1.189 capítulos”. ¿Cómo saber si es verdad? Debes leer la Biblia, contar sus palabras o usar un contador de palabras. ¡Vaya trabajo largo!

Es curioso. El español cuenta con más de 93.000 palabras según el Diccionario de La Real Academia Española. De estas, ¿cuántas usará la Biblia?

¿Te animas a contarlas? Mejor sigamos con otras curiosidades…

¿Sabías esto de san Pablo?

Hace poco leí que san Pablo fue quien predicó el sermón más largo descrito en la Biblia pues fue hasta el amanecer. ¿Qué habrá dicho? Tenemos una buena idea. En Hechos de los Apóstoles 22 lo encontramos. Pablo era un narrador de historias. Contaba sus vivencias, su testimonio, empezaba con el encuentro que tuvo con Jesús…

Leí que hablaba varios idiomas: griego, latín, hebreo y arameo; y esto le ayudaba cuando transmitía las enseñanzas de Jesús.

Iba de camino, y ya estaba cerca de Damasco cuando a eso del mediodía se produjo un relámpago y me envolvió de repente una luz muy brillante que venía del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Yo respondí: «¿Quién eres, Señor?» Y él me dijo: «Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues.”