Ruptura de los príncipes William y Harry: la clave de la que nadie habla

Con el último libro que promete revelar la verdad detrás del comportamiento de Harry y Meghan, esta debería ser la única conclusión

Si miras en la prensa británica, es difícil escapar de las historias sobre la realeza, especialmente sobre la ruptura de la relación entre el Príncipe Harry y su hermano, el Príncipe William.

Entre entrevistas que causaron mucho dolor y más acuerdos de libros que prometen revelar la verdad detrás de la ruptura, no parece haber muchas esperanzas de una reconciliación en el corto plazo. De hecho, apenas la semana pasada, el reputado biógrafo Tom Bower lanzó su libro «revelador», Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors, que una vez más saca al aire los trapos sucios de la realeza para que todos los vean.