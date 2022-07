La curiosa mención del arzobispo de Lima a la deportista Kimberly García

View this post on Instagram

Pero mientras todos empiezan a visualizar a esta deportista de 28 años, nacida el 19 de octubre de 1993 en Huancayo, como gran promesa para los Juegos Olímpicos de Parísde 2024, en su país se transformó en los últimos días en tema de conversación.

«Alentadora de esperanza, pero maltratada»

Durante la misa de celebración por los 201 años de la Independencia de Perú este 28 de julio, quien se refirió a Kimberly fue el propio arzobispo de Lima y primado de Perú, monseñor Carlos Castillo, quien expresó lo siguiente:

«Las imágenes de Ricardo Gareca y de Kimberly García, desbordantes de generosidad, alentadores de nuestra esperanza, pero maltratados por el egoísmo estrecho de intereses equivocados, nos reafirman en esta misión, porque siguen dejándonos el mismo legado que hemos de expandir hasta las estructuras más amplias de toda la sociedad peruana. Somos herederos de modos de ser humanos, muy lejanos a los que nos inducen la ambición y la corrupción».

En efecto, la alusión de Castillo, que incluyó al extécnico de la selección peruana de fútbol Ricardo Gareca, recientemente desvinculado de su cargo tras la eliminación del Mundial de Qatar, no hizo más que llamar al país y a las autoridades a replicar el ejemplo de entrega de estas personas.

«El Perú se ha ido construyendo así. Cualquier otra teoría sobre el Perú, como la del terrorismo destructor del estado, o la corrosión egoísta de la corrupción y la ganancia absoluta, destruye nuestro estado, nuestra patria y nuestra historia, y nos desprecia como peruanos», agregó Castillo durante el Te Deum (homilía completa aquí).

Poco apoyo

Con respecto a Kimberly García, la referencia de Castillo también se dio en el marco de la confesión que había hecho recientemente la deportista en cuanto a la falta de apoyo suficiente para su preparación de parte de instituciones como el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y La Federación Deportiva Peruana de Atletismo.

«Nosotros estamos como 10 días en el mundial y la Federación de Atletismo solo nos daba un buzo, un polo y un short. A veces nos dicen que tenemos que estar uniformadas. Es un evento tan grande e importante, y no podemos ir como sea. Hay que tener un poco de empatía», expresó Kimberly García tras ganar su segunda medalla de oro en entrevista con el medio peruano Exitosa.

Kimberly García no escatimó en reclamar a las autoridades más apoyo para los deportistas peruanos con lo necesario para desarrollar sus actividades y objetivos. Por último, la referencia de Kimberly hacia sus seres queridos:

«Mi familia está muy orgullosa y yo también estoy contenta con los objetivos que vengo cumpliendo».

Perseverancia y lucha

En medio de una situación difícil que vive Perú a nivel social y político, con el presidente Pedro Castillo bajo la mira por presuntos casos de corrupción, el caso de Kimberly se transforma en ejemplo de entrega y sueños por cumplir.

«La marcha atlética es mi vida. Es la disciplina que amo y me ha brindado satisfacciones importantes. Cuando lo practico me siento feliz. Me ha enseñado a ser perseverante, a luchar y a no darme por vencida sin pensar en las adversidades», había expresado tiempo atrás en diálogo con otro medio local como Andina.