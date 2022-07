Gana una gran carrera de trail y en la meta pide matrimonio a su novia

Alberto llevó en secreto su plan. Se puso el anillo de compromiso en la mochila. No existió mejor motivación para llegar el primero en una agotadora prueba de montaña que dura más de 7 horas

«Tenía que llegar primero como fuera», dijo Alberto Torres al proclamarse ganador nada menos que de la Gran Transgoworld Aneto-Posets 2022, uno de los retos más prestigiosos del mundo, de 55 km de montaña con un desnivel de 3.630 metros. En la edición de 2021 había quedado segundo, pero no era solo el reto de superarse a sí mismo lo que le impulsaba.

Dice un dicho africano que subir una montaña cuesta menos si un amigo te espera arriba. En el caso de Alberto, era esto y mucho más: era su novia, que no sabía que Alberto se había prometido a sí mismo que si conseguía ganar la jornada, le pediría su mano allí mismo, junto a la línea de meta. Y así fue. Como en las películas, como en esos vídeos virales con peticiones de matrimonio en las situaciones más originales.

A Alberto le costó lo suyo. Llegó a la meta y había hecho un gran esfuerzo. No había comentado a nadie lo que se proponía y, de hecho, según confesó después, «metí el anillo en la mochila y lo llevé toda la carrera pero sin decírselo a nadie».

En la línea de meta

Los organizadores promovieron que fuera la novia, Noelia Lardiés, que también es corredora, una de las personas que sujetaba la línea de meta. Noelia lleva largo tiempo sin poder competir debido a una lesión de larga duración. No se le va a olvidar este día, porque nada más cruzar la meta, Alberto se dirigió hacia ella y la envolvió con la cinta y con sus brazos. Ella estaba llena de vergüenza pero él la sujetó para que escuchara la gran pregunta: «¿Te quieres casar conmigo?». La respuesta fue… se lo imaginan.

El público que lo estaba siguiendo en vivo prorrumpió en aplausos y vivas, mientras que se acercaban los padres y familiares cercanos, que también estaban allí. Lo curioso es que algunas veces Noelia le había dicho a Alberto que le daba mucha vergüenza cuando veía una declaración de este tipo. «Siempre me decía cuando veía que alguien había hecho algo parecido en otras carreras, que a ella no se lo hiciera nunca porque me mataría», confesó divertido al diario Heraldo de Aragón.

«Cuando le vi sacando el anillo en medio de todo el mundo le dije que por favor, no lo hiciera -explicó Noelia entre risas-, pero él me agarró para que no me escapara. Al final fue muy bonito», confesó.

Así, desde el domingo 24 de julio de 2022, esta petición de mano forma parte de la historia del deporte de montaña y de algo aún más universal: el amor que lleva al firme compromiso de casarse para siempre, unirse en matrimonio.

Los novios no tienen todavía fecha de boda, aunque Alberto y Noelia señalaron que será el año que viene: «Para 2023 será seguro», afirmó él.

Para Alberto, nacido en Vinaroz (Castellón) que vecino de Biescas (Huesca), esta ha sido una carrera dura, con un tiempo de 7 horas, 19 minutos y 48 segundos. Pero no le cabe duda que ha sido «la victoria más bonita» como corredor de trail.

Aquí puedes ver el vídeo: