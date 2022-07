¿Qué pasa en el hombre cuando la mujer es infiel?

¿Las mujeres somos infieles dentro del matrimonio?¿Por qué la mujer comete una infidelidad?¿miente de la misma forma que él? La coach de pareja Sheila Morataya explica este problema y el modo de afrontarlo





¿Qué pasa en el hombre cuando descubre que su mujer le ha sido infiel? Sin duda alguna estas preguntas no son fáciles de responder.

Especialmente porque se ha escrito extensamente sobre la infidelidad en el hombre pero no sobre la infidelidad en la mujer. Hace unas semanas escribí sobre la infidelidad del hombre, en este artículo intentaré describir qué pasa en la psicología y el corazón del hombre cuando su marido descubre que ha sido infiel.

Si, tristemente hay muchas mujeres que son infieles a su esposo. Hay mujeres que tienen sólo una aventura y las hay aquellas que viven una infidelidad por años. Para el hombre esta es una herida que muchas veces no tiene reparación. Por la forma en la que está formado su cerebro, el hombre tendrá mayor dificultad.

Esto es así porque el hombre funciona como un gavetero, es decir, él tiene una gaveta para cada experiencia o para cada cosa, una vez que ha tomado la decisión de no perdonar, es muy difícil que cambie de opinión dando por terminada la relación o el matrimonio.

¿Qué pasa en el hombre cuando su mujer lo engaña?

Además de causarle un daño emocional inmenso, su orgullo masculinose desploma por completo. Su sufrimiento por esto mismo, puede llegar a ser más intenso. El hombre siente y llora la infidelidad como un niño pequeño. El hombre nunca imagina que su mujer le será infiel por lo que su ego se viene abajo y sólo podrá perdonar si tiene la capacidad de hacerse humilde para seguir adelante.

¿Por qué engaña una mujer?

Los muchos estudios que se han hecho en torno a la infidelidad, como los de John y Julie Gottman , creadores del método Gottman para parejas o las aportaciones de la psicoterapeuta para parejas Esther Perel y autora del libro “ El estado de las aventuras: repensar la infidelidad” indican que una mujer engaña por su necesidad de una conexión emocional profunda y la insatisfacción a nivel sexual.

Y es esto último lo que más afecta a un hombre: he fallado se dice; no soy lo suficientemente varonil; no valgo nada. Para un hombre reponerse a una infidelidad y seguir adelante con una relación es un verdadero acto de amor y grandeza humana. Pero una vez que ha decidido perdonar la relación sale adelante y con un nivel de comunicación mucho más íntimo y profundo que antes.

La camisa del casado feliz

Recomiendo mucho a las parejas este libro “La camisa del casado feliz” escrito por Gerardo Castillo Profesor del Departamento de Educación de la Universidad de Navarra. Este es un libro extenso y educativo que explica el secreto de los matrimonios que funcionan. Es un libro muy recomendable para recién casados, tanto como para aquellos deseosos de salvar su relación.

Y es que en un caso de infidelidad, el hombre también se pregunta ¿por qué? Y será necesario que la mujer responda hasta que él quede totalmente satisfecho. Por un lado él estará lleno de inseguridades y rencor hacia ella, por el otro ella estará llena de culpa y vergüenza. Por lo que es importante que además de la psicoterapia se busque la ayuda espiritual. El sacerdote siempre aportará recursos que la psicoterapia no tiene.

Hay heridas que sólo se comprenden con la mirada de Dios

Ver llorar a una mujer por la infidelidad de un esposo es impactante. Pero ver llorar a un hombre ante la infidelidad de su mujer es desgarrador. Es por esto y más que tanto hombres como mujeres deberían de pensar cuidadosamente dar este paso de ser infiel.

El que haya problemas dentro de la relación, el que se sienta haber caído en la rutina, y que se haya perdido la vitalidad de los primeros años no justifica una infidelidad. Pues cada uno y cada una se casa con la ilusión que sólo puede dar el amor. Mario Benedetti lo diría así: “Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro.”

Si eres una mujer infiel por favor busca ayuda.