El Papa: Aprender a amar, sin asfixiar a los hijos, no oprimir su conciencia

Los padres de María, los santos Joaquín y Ana, a quienes la Iglesia recuerda el 26 de julio, "acompañaron" el 37º viaje apostólico del papa Francisco.

El papa Francisco pidió hoy aprender a amar, según el modelo de los padres de la Virgen María: sin asfixiar a nuestros hijos. «No oprimir nunca la conciencia de los demás«.

“En la casa de Joaquín y Ana, el pequeño Jesús conoció a sus mayores y experimentó la cercanía, la ternura y la sabiduría de sus abuelos. Pensemos también en nuestros abuelos”, expresó el Papa en su homilía durante la Santa Misa presidida en el Estadio de la Commonwealth en Edmonton este martes 26 de julio de 2022.

“Joaquín y Ana amaron a María; y así es como María amó a Jesús, con un amor que nunca lo asfixió ni lo retuvo, sino que lo acompañó a abrazar la misión para la que había venido al mundo”, añadió ante la asistencia de 60.000 personas en la misa.

“No oprimir nunca la conciencia de los demás«. En este sentido, el Papa invitó a tratar de aprender esto como individuos y como Iglesia:

«No encadenar jamás la libertad de los que tenemos cerca y, sobre todo, no dejar nunca de amar y respetar a las personas que nos precedieron y nos han sido confiadas, tesoros preciosos que custodian una historia más grande que ellos mismos”.

La Tercera Jornada del Viaje Apostólico del Papa en Canadá estuvo marcada por la fiesta de los santos Joaquín y Ana, en el estadio de la Commonwealth de Edmonton.

A las 10.15 horas (18.15 hora de Roma), el Papa presidió la Celebración Eucarística. “Nadie viene al mundo desconectado de los demás”. “No la elegimos (la familia), sino que la recibimos como un regalo; y es un regalo que estamos llamados a custodiar”, añadió el Papa vestido con paramentos blancos y rojos.

Agradecer por nuestras raíces

El Papa afirmó que “gracias a nuestros abuelos recibimos una caricia de parte de la historia que nos precedió; aprendimos que la bondad, la ternura y la sabiduría son raíces firmes de la humanidad”.

“Gracias a ellos descubrimos una fe familiar, doméstica; sí, porque la fe se comunica esencialmente así, se comunica “en lengua materna”, se comunica en dialecto, a través del afecto y el estímulo, el cuidado y la cercanía”.

Entonces, insistió en custodiar el amor recibido por nuestros abuelos y abuelas: “somos hijos porque somos nietos”.

“Los abuelos imprimieron en nosotros el sello original de su forma de ser, dándonos dignidad, confianza en nosotros mismos y en los demás”.

Nuestros mayores, afirmó el Papa, “nos transmitieron algo que dentro de nosotros nunca podrá ser borrado y, al mismo tiempo, nos han permitido ser personas únicas, originales y libres. Precisamente de nuestros abuelos aprendimos que el amor jamás es una imposición, nunca despoja al otro de su libertad interior.”

Construir un mundo juntos: nietos y abuelos

Tras la proclamación del Evangelio, el Papa pronunció su homilía en la que pidió también “construir un mundo donde los ancianos y mayores no queden descartados.

“Un futuro en el que no se descarte a los mayores porque funcionalmente “no son necesarios”; un futuro que no juzgue el valor de las personas sólo por lo que producen; un futuro que no sea indiferente hacia quienes, ya adelante con la edad, necesitan más tiempo, escucha y atención; un futuro en el que no se repita la historia de violencia y marginación que sufren nuestros hermanos y hermanas indígenas”.

El pueblo canadiense, en particular, está muy unido a la madre de la Virgen y hoy el Papa, hacia la medianoche hora italiana, participará en la peregrinación al lago de Santa Ana, en el norte de Alberta, que los católicos realizan desde finales del siglo XIX.

Al final de la Santa Misa, el Arzobispo de Edmonton, S.E. Mons. Richard William Smith, le dirigió algunas palabras de saludo y agradecimiento al 266º Sucesor de Pedro.

A continuación, Francisco se dirigió de nuevo al Seminario de San José, donde participará a un almuerzo privado.

Esta mañana, tras dejar el Seminario de San José, el papa Francisco se dirigió al Estadio de la Commonwealth en Edmonton.

A su llegada, el Papa, permaneciendo de pie, ha dado algunas vueltas en el papamóvil entre los fieles también en el adyacente Estadio Clarke, donde se escucharon cantos, música y la gente demostró la alegría del momento vivido.