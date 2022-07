México: ¿Fue tal la «ofensa» de Ángela Aguilar a los católicos?

¿Ángela Aguilar cometió una ofensa al usar en su vestido "milagritos"? Aleteia entrevistó al también famoso sacerdote de las estrellas, José de Jesús Aguilar, para aclarar

En los pasados Premios Juventud 2022, la cantante Ángela Aguilar, hija del famoso cantante Pepe Aguilar, arrasó con los premios por su gran talento. Pero no fueron solo los premios lo que causó un impacto, más bien, uno de los vestidos que usó con los llamados «milagritos» que se usan en el fervor y devoción católica para dar gracias por un milagro recibido.

La prenda de Ángela Aguilar tenía pegado al vestido más de dos mil quinientas figuras de los llamados «milagritos»: piernas, brazos, símbolos religiosos que son fabricados en lamina, bronce, plata y oro.

¿En realidad esto fue un abuso por parte de la cantante? ¿Cometió una falta de respeto, una ofensa o sacrilegio al usar este tipo de figuras devocionales por la grey católica?

Aleteia entrevistó al también famoso sacerdote de las estrellas, el padre José de Jesús Aguilar, ante las dudas que están surgiendo.

Y explicó el verdadero significado e historia de estos objetos devocionales llamados «milagritos» o ex-votos, que se usan popularmente por los creyentes y fieles en agradecimiento por un milagro recibido. También dió su opinión sobre el uso de esos devocionales en el vestido de Ángela Aguilar.

Origen pagano de los «milagritos»

-¿Qué son esos «milagritos» y qué significado tienen?

Yo no los llamaría milagritos a estos objetos que pueden, ciertamente, representar algún favor recibido; pero ya el etiquetarlos como milagros nos mete en un asunto muy particular. Hay que recordar, en primer lugar, que estos objetos no son de origen católico, ni siquiera cristiano. Son exvotos, formas de agradecimiento que han existido en muchas culturas o muchas religiones como lo son piernas, brazos, cabecitas, etc.

En el santuario griego de Epidauro, un santuario totalmente lejano al cristianismo, y en Mesopotamia había una gran cantidad de exvotos; en muchos casos de un tamaño excepcional. Se utilizaban para agradecer a la divinidad o al médico que había salvado una parte del cuerpo.

Como el cristianismo no es ajeno a la historia ni a la cultura de otros lugares, tomó esta forma, estos objetos, para ser utilizados en agradecimiento a beneficios o milagros de Dios a través de la Virgen María o de los santos.

Esta es la razón por la que los exvotos en México tuvieron dos maneras de expresarse. Una, la más tradicional, particularmente la más antigua, es aquella en la que una persona pintaba en una pequeña lámina el milagro que había recibido; y, al mismo tiempo, una leyenda que indicaba perfectamente cuándo, por qué, en qué lugar había recibido este milagro.

No son amuletos

Y posteriormente llegó a una forma más fácil, porque en los santuarios no había tanto lugar para estas cartulinas, estas láminas. En algunas iglesias, se pidió que los exvotos se redujeran en tamaño y así es como surgieron estos pequeños objetos metálicos, que eran de materiales distintos. Esto hizo que muchas tiendas tuvieran una gran cantidad de milagritos, pero recordemos que son solo objetos.

En México, hace ya varias decenas de años, estos llamados milagritos han sido utilizados como un objeto ornamental. Si vas a Jalisco a las tiendas de Tlaquepaque, a San Miguel de Allende, incluso, en algunos lugares más allá de nuestra frontera encontrarás cruces, corazones, palomas, milagritos; tienen la característica de ser objetos brillantes, bonitos, tradicionales que a mucha gente le han gustado.

Por lo tanto, estos llamados milagritos empezaron a ser utilizados también en prendas, en camisetas, en partes de una bolsa, y esto ha llevado ahora a que se hayan metido en un vestido.

No son sacramentales

-¿Angela Aguilar cometió algún sacrilegio o una falta de respeto, ofensa, al utilizar estos objetos en su vestido?

Aquí yo solamente doy la parte cultural y habrá que preguntar a la persona que hizo este vestido o a la cantante, qué es lo que quiso significar con ello. Si son simplemente lentejuelas, como parte de la estética o si para ella esto implica algo más; dar gracias a Dios por su carrera, por su familia, por los valores o incluso a nivel de suerte. Porque hay gente que curiosamente se dice católica pero le apuesta también a elementos mágicos.

Yo no me atrevería a decir que tengo la capacidad de saber lo que está en la mente de la otra persona, por eso habría que preguntarle a Ángela. Si es simplemente cuestión cultural, ornamental o hay algún otro signo o interpretación.

-¿Estos exvotos pueden ser sacramentales? ¿Hay un proceso para colocarlos?

No son sacramentales, como el agua bendita o como la ceniza, simplemente son objetos de devoción popular; porque la iglesia no exige, no pide, este tipo de elementos. En segundo lugar, porque este tipo de elementos lo mismo los puede fabricar una persona católica que una persona no católica o una persona que se dedica a hacer otro tipo de amuletos.

Lo importante es que, cuando alguien va a poner un milagrito, primero hable con el sacerdote, porque a veces ponen el milagrito, pero es más importante conocer el testimonio. Cuando alguien recibe un milagro es importante hacerlo público, que la gente se entere que lo recibió para aumentar la fe de los más débiles y para aquellos que dicen que María y los santos no son intercesores.

Para que haya un orden se debe poner un espacio adecuado. A veces lo cuelgan de la vestimenta y eso llega a causar daño; porque cada alfiler va dañando la tela o el yeso cuando lo clavan. A veces llegan a ser tantos que, por ejemplo, en la Catedral, no se pueden colocar ni si quiera por semana. Pero cuando se hace una campana se utilizan para fundirlos.

Uso de símbolos religiosos

-¿Puede darse una mala práctica si no lo entendemos de forma correcta?

No solo con esto, sino con todos los objetos devocionales, incluyendo el más simbólico para nosotros, que es la cruz; porque muchas veces la gente la utiliza como aretes o los narcotraficantes como adorno y ahí está el problema.

-¿Cuándo un objeto se convierte en sagrado?

Cuando reciben la bendición, a partir de ese momento, si son profanados, es decir, si se utilizan con otra finalidad, se les profana y se les falta al respecto. Por ejemplo, si una estampa salió un poco mal impresa y el que la está imprimiendo dice que no sirve y la rompe o la quema, no está cometiendo ninguna falta de respeto. Sin embargo, si ha sido bendecida y alguien la rompe o la quema, está cometiendo una profanación.

-¿Las personas pueden llegar con sus exvotos para que se los bendigan?

Se pueden colocar sin bendecir o bendecidos. Se pueden acercar al padre y pedirle permiso para dar su testimonio y después colocar el objeto. ¿Cuál sería la finalidad de colocar un milagro? El hecho de que los milagros nos acerquen a Dios, pero el testimonio de fe hace que mucha gente se pueda acercar mucho más a Dios.