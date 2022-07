Un hombre con doble trasplante de brazo vuelve a abrazar a sus nietos

Su asombroso progreso después de la cirugía nunca antes vista ha asombrado incluso a la comunidad científica.

Después de electrocutarse en su lugar de trabajo, Felix Gretarsson tuvo que amputarse ambos brazos a los 26 años. Este hombre, el primero en el mundo al que le trasplantaron ambos brazos (la operación se realizó en enero de 2021 en Lyon, Francia), está recuperando gradualmente su habilidad para hacer gestos cotidianos.

Electricista en Islandia, se electrocutó mientras reparaba una línea de alta tensión que abastecía a más de 500 hogares. Encaramado a 30 pies en el aire, fue arrojado al suelo. El fuego consumió sus manos, pero no sintió nada. En estado de shock, no sintió dolor en la columna y el cuello, rotos en tres lugares. “No fue un buen día”, le dijo a Stefan Mitchell, reportero de 7News. Le indujeron el coma durante tres meses y se sometió a no menos de 54 operaciones. Para salvarle la vida, los médicos tuvieron que amputarle ambos brazos.

Un largo descenso a los infiernos

Este accidente puso su vida patas arriba. Cuando los médicos redujeron la dosis de analgésicos, se volvió adicto a otras sustancias. “Había fumado un poco de hierba antes, pero aquí es donde se me fue el control”, le dijo a la reportera del Daily Mail Bridie Pearson-Jones. Cayó en una espiral descendente que le costó su trabajo y su relación. Su abuso de drogas dañó su hígado y complicó su condición, informa Mitchell. Ya ni siquiera podía visitar a sus hijas pequeñas.

Finalmente tuvo un momento de claridad y decidió ingresar a un centro de rehabilitación de drogas. Debido a su condición hepática, le dijo a 7News: “No podían darme medicamentos para ayudarme a bajar. Así que fue simplemente por mi voluntad. Me llevó tres meses desintoxicarme”. Una vez que superó sus adicciones, pudo obtener un trasplante de hígado. Estaba en su camino de regreso a una vida más normal.

Finalmente, logró convencer a un cirujano francés, Jean-Michel Dubernard, pionero en la cirugía de trasplantes, para que realizara un trasplante nunca antes visto de ambos brazos. La operación, que duró 15 largas horas, tuvo lugar en enero de 2021 en Lyon.

The Daily Mail informa de la sorpresa de la comunidad científica en reacción a su asombroso progreso después de la cirugía. De hecho, aunque los médicos estimaron que, con los nervios creciendo al promedio normal de un milímetro por día, podría recuperar el uso de su mano en dos años, comenzó a mover los dedos solo nueve meses después de la operación. 7News informa que «los nervios de Felix estaban creciendo de 5 a 10 veces más rápido». Pero Félix tuvo que volver a aprenderlo todo.

Felix Gretarsson tras su trasplante de dos brazos en el hospital en enero de 2021

Si bien no podía sentir sus manos en los primeros meses, ahora puede conducir su automóvil con las manos, no con los pies. También está aprendiendo a usar su teléfono normalmente. Anteriormente, no tenía más remedio que usar la nariz o la lengua para escribir en la pantalla. Para fortalecer los músculos de sus manos, va al gimnasio regularmente. “No estoy aumentando mucho de peso, estoy tratando de aumentar los músculos pero al mismo tiempo aumentar los nervios”, dijo a Daily Mail.

Un largo proceso de (re)aprendizaje

Félix todavía tiene que superar muchas dificultades para volver a su rutina diaria, pero el hombre de 49 años se maravilla con la nueva vida que tiene por delante todos los días: “Así que estoy viviendo en un cuento de hadas. Siempre hay algo nuevo. A veces, las cosas malas que nos suceden son la razón por la que las cosas buenas pueden sucedernos más adelante. Si no hubiera perdido mis brazos, no estaría viviendo en Francia con mi esposa hoy”, le dijo a Pearson-Jones.

«A veces, las cosas malas que nos suceden son la razón por la que las cosas buenas pueden sucedernos más adelante.»

Félix gana cada día más independencia: “Puedo ir a un café y no tengo que pedirle a alguien que me meta en el bolsillo el cambio. Puedo ducharme y simplemente no depender de las personas en estas tareas diarias…”

Está lleno de gratitud por todas las personas que lo ayudaron después de su accidente, incluidas las muchas personas que donaron para ayudarlo a pagar la costosísima cirugía y rehabilitación.

Le dijo a 7News: “Desde mi accidente en el 98, mi vida ha sido una bendición tras otra. Tengo el privilegio de recibir siempre la bondad de las personas. Y es un privilegio ser islandés. Somos una nación tan pequeña. Quiero decir, somos 360.000 personas en total”.

Compartió un video en Instagram de sí mismo haciendo cosas cotidianas con sus nuevos brazos. Como no tiene toda la fuerza ni la movilidad, a veces tiene dificultades, pero en comparación con no tener ningún brazo, es un milagro.