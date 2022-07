La Peregrinación Europea de Jóvenes 2022 a Santiago calienta motores

Más de 10.000 peregrinos de los cinco continentes se reunirán este año ante la Tumba del Apóstol. El encuentro en Santiago será del 3 al 6 de agosto. ¿Por qué no ponerse en ruta? Mar Dorrio, colaboradora de Aleteia, instagramer y gallega, da pistas de interés

Hace unas semanas, un amigo de Texas me comentaba lo impresionado y decepcionado que le había dejado su visita a España hace unos veinte años. Particularmente, no daba crédito cuando visitó la Catedral de Santiago y vio que había una cola infinita para darse golpes en la cabeza con la columna de San Roque, mientras que, en la capilla del Santísimo, el Señor se encontraba absolutamente solo: «Vi a una sociedad española que se había olvidado de la verdadera pregunta del peregrino. No es, ¿a dónde vas? Es, ¿con quién vas?».

¿Qué le contesté a este amigo decepcionado? Que esto estaba cambiando, que empieza a resurgir la fe en un montón de jóvenes que están buscando la verdad, el camino, la vida, y que la han encontrado al lado de la vela roja encendida, al lado del Santísimo. Jóvenes dispuestos a que el Espíritu Santo les desinstale la app del egoísmo y la apatía, jóvenes que saben que el camino que los va a sacar de los callejones sin salida de la vida sólo se puede recorrer junto a Él.

Y esto se consigue poco a poco, dedicando tiempo a los más jóvenes, como el tiempo que les van a dedicar este agosto en Santiago. Desde que San Juan Pablo II celebró en el año 1989 la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Compostela, cada año Santo, es decir, cada vez que el 25 de julio cae en domingo (este año es Santo por prolongación del anterior a causa de la pandemia), se celebra la Peregrinación Europea de Jóvenes. Este año, la PEJ22.

Primera meta: Llegar el 3 de agosto a Santiago

Esta peregrinación tiene dos partes. En la primera, los chavales vendrán desde su parroquia de origen haciendo el camino de Santiago con su grupo. Lo pueden hacer por doce caminos distintos: el primitivo francés, el inglés, la vía de la plata, etc. El objetivo es llegar el día 3 de agosto a Santiago. Y aquí empezará la segunda parte, con un acto de apertura en la Plaza de Obradoiro. Desde entonces, y hasta el día 6 de agosto, habrá, por las mañanas, catequesis en distintas parroquias de la ciudad, y, por las tardes, talleres, seminarios, mesas redondas, etc.

Santiago es uno de los principales focos de peregrinación en el mundo. Shutterstock | P_galasso2289

Algunos sitios estarán permanentemente abiertos, como el Abrazo de la Misericordia (confesionesCada semana su confesor decía estas dos palabras y finalmente le llegaron al corazón) o el Pórtico de la Vocación. Por la noche, habrá vigilias en la Catedral. Como por el día estará saturada de gente, entre las 9 y las 12 de la noche habrá turnos sólo para ellos. Los conciertos y las vigilias cerrarán las jornadas. El día 6 de agosto celebrarán la vigilia, y el domingo 7, a las 10 de la mañana, la Santa Misa, ambas presididas por el legado pontificio.

Ya son más de 10.000 jóvenes

¿A cuántos jóvenes esperan recibir en la PEJ22? Mientras estoy escribiendo estas líneas, los participantes inscritos ascienden a 10.541.

El Papa Francisco, a través del Cardenal Dos Santos, invitó a los jóvenes peregrinos a recordar que tienen en sus manos el escenario de la Iglesia, su renovación evangélica, y la misión de encontrar caminos, métodos y lenguajes nuevos.

Caminos, métodos y lenguajes nuevos que, sin lugar a dudas, don Javier García Rodríguez (el gran culpable de que para este evento haya 400 voluntarios que estén deseando darse a los demás) conoce al dedillo. Un sacerdote que habla de Dios en un idioma que los jóvenes entienden, y eso que lo hace usando el mismo español que el resto… Pero él tiene dones especiales del Espíritu Santo: sabe llegar a ellos, la única forma de poder llevarlos hasta el Señor.

Bajo el lema «Joven, levántate y sé testigo, el Apóstol Santiago te espera», confío en que serán muchos los jóvenes que conseguirán ilusionarse, encenderse y transformar así nuestra sociedad. Estoy deseando que vuelva mi amigo texano, y descubra cómo ha cambiado, no sólo la sociedad española, sino la de toda Europa, después de la PEJ22. ¡Ven a Santiago! Why not?