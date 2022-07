3 armas secretas cuando es un día difícil para criar a los pequeños

Cada vez que sus hijos comienzan a portarse mal, Cecilia Pigg -colaboradora de la edición inglesa de Aleteia- saca estos trucos infalibles para volver a encarrilar las cosas

A veces, uno (o ambos) de mis hijos comienzan a portarse peor de lo normal, o lanzan ataques específicos que presionan todos mis botones a la vez. Ahí es cuando voy a mi arsenal y me aseguro de que estén recibiendo suficiente de lo que creo que son las tres claves más importantes para una infancia feliz: rutina, proteínas y sol.

Vuelve a la normalidad con la rutina y los rituales

Los niños prosperan con la rutina y el ritual, y cuando faltan, a menudo se portan mal.

La rutina ofrece una base estable y una forma segura de vivir el día. Entonces, me pregunto cómo han sido los últimos días. ¿Nos hemos desviado a menudo de nuestra típica rutina diaria? ¿Tenemos incluso una rutina diaria típica? Si cada día tiene que ser diferente debido a las circunstancias de la vida (mudanza, vacaciones, entrevistas de trabajo, cambio de escuela, etc.), entonces podemos establecer algunos rituales en torno a las comidas, la hora de acostarse, la siesta y el tiempo en el automóvil, que ayuden a que cada uno a sentirse más conectados a la realidad.

Los rituales que establezcas no tienen que ser complicados, pero sí tienen que ser consistentes.

Por ejemplo, puedes comenzar a orar antes de comer en cada comida (quizás con una pequeña oración adicional diferente dependiendo de si es el desayuno, el almuerzo o la cena). O puedes leerles una historia después de cepillarse los dientes antes de acostarse.

También combino el sueño con la rutina. Si tus hijos se portan mal, la falta de sueño es una causa muy común. ¿Están durmiendo suficiente siesta? ¿Necesitan acostarse más temprano? ¿Tienen problemas para conciliar el sueño? Es posible que necesiten algo de tiempo extra para relajarse por las noches, tal vez con un poco de tiempo de lectura tranquila para ayudarlos a calmarse y prepararse para dormir.

No olvides este estabilizador del estado de ánimo

La segunda causa potencial de la locura de los niños que observo es su ingesta de proteínas.

¿Están comiendo lo suficiente durante el día? ¿Y qué están comiendo? ¿Son principalmente calorías vacías? En lugar de tomar un refrigerio de galletas a las 4 pm, ¿podrían cenar temprano o un refrigerio más sustancioso de queso?

Tengo un quisquilloso con la comida que no tiene mucho apetito. Pero he notado que ofrecer palitos de queso o huevos revueltos como las únicas opciones, cuando hubiera ofrecido pretzels, da como resultado un comportamiento más feliz y equilibrado. Sé que mi propio comportamiento cambia cuando tengo hambre, y no siempre lo manejo bien. Por lo tanto, reconocer los signos de hambre en su hijo puede ayudarlos a ambos.

Luego está mi tercera opción: sol

¿Los niños se portan mal porque están aburridos y encerrados adentro? Si no han estado afuera últimamente, un cambio en el ambiente puede hacer maravillas por su estado de ánimo y comportamiento. Que el clima no te detenga. Si hace frío, abrígalos. Si hace calor, envíalos a la sombra con un helado y un poco de agua.

Tengo un horario obligatorio al aire libre establecido para mi hijo mayor todos los días, donde tiene que estar afuera durante 30 minutos y encontrar cosas que hacer. A menudo protesta al principio, pero pronto descubre formas de jugar.

Mis hijos se portan peor en las noches, generalmente entre las 5 y las 7, antes de acostarse. Dar un paseo juntos en este momento del día es una manera de hacer que ellos, y todos nosotros, nos movamos, nos concentremos en una actividad útil en lugar de rebotar contra las paredes.

¡Sagrada Familia, ruega por nosotros!