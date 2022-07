El papa Francisco asiste al funeral de un querido amigo

Francisco, 85 años, apoyado con un bastón, pasó varios instantes al lado del ataúd en silencio y en oración.

El papa Francisco concelebró la misa de funeral de su amigo y pupilo, el padre jesuita Diego Fares, 66 años, en la mañana del 21 de julio de 2022 en la capilla de la Curia General de los jesuitas en Roma.

Francisco, 85 años, llegó al templo en silla de ruedas y, luego, se ha puesto de pie para honrar a su amigo, apoyado con un bastón, pasó varios instantes al lado del ataúd en silencio y en oración.

Fue el entonces Padre Provincial Jorge Mario Bergoglio quien acogió a Diego Fares en la Compañía de Jesús en 1976, convirtiéndose más tarde en su director espiritual y punto de referencia constante.

Diego Fares ha sido considerado uno de los “grandes interpretes del pensamiento del papa Francisco”.

Además fue redactor de La Civiltà Cattolica desde 2016, la revista confiada a la Compañía de Jesús y cuyos borradores son revisados por la Secretaría de Estado.

En la noche del 19 de julio de 2022 murió el padre Fares a causa de una larga enfermedad. «Cuando un amigo muere, uno no sabe qué decir», dijo el padre Spadaro, director de la Revista. «Puedo decir que Diego amó y fue muy amado. Diego no pensó en sí mismo. No pensó en sus razones ni en su estado de ánimo, que conocía bien. Pensó en el Señor de su vida, su roca, su fortaleza», añadió.

Spadaro le recordó con afecto y publicó una oración que Fares publicó en su blog, Contemplaciones del Evangelio, el pasado 1 de julio, “Supo combinar la sabiduría pastoral con la intelectual. Vivió con pasión y sin escatimar su trabajo en La Civiltà Cattolica. Se le echará mucho de menos.”

La oración de Diego Fares. S.J.:

Señor, yo no soy dueño… Ni de mi vida Ni de la vida de los demás. No soy dueño de mi familia Vos me la diste, Señor, Vos la cuidás. No soy dueño del llamado, Vos me elegiste, fue tu voluntad. No soy dueño de los frutos que me hacés dar. Vos sos el Dueño, Señor. Solo vos y nadie más.