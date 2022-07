De cura «celebrity» a vivir entre los más pobres en Uruguay

«¿En qué quedó todo aquello de Masterchef Celebrity?», fue una pregunta que había que hacerle a Juan Andrés en virtud del impacto que había generado por su presencia en un certamen de televisión. Y esto fue lo que contestó en diálogo con Aleteia:

«En que pude descubrir una faceta que es la cocina. Pude descubrir que cuando la motivación es grande no hay barreras, no hay límites. Aquello que decía santa Teresa también: “A Dios se lo puede encontrar en las ollas”».

Luego de eso, «El Gordo» reconoció que ha tratado de evitar volver a las cocinas, salvo en ocasiones especiales por algún tipo de beneficio, pero no por competencia. No obstante, Juan Andrés insistió en señalar que esa experiencia le dejó grandes amigos, compañeros, varios de ellos famosos y referentes de los medios de comunicación, que también lo han apoyado con su obra un asentamiento ubicado en la zona de Carrasco Norte de Montevideo conocido como Santa Eugenia. En definitiva, el lugar de los sueños y desvelos de Juan Andrés.

Un paso más… Santa Eugenia ya es su nuevo hogar

Mayo de 2022. Pasaron pocos meses de aquel momento particular vinculado a un programa de televisión. Pero fue a través de ese medio –en otro canal de Montevideo- donde la obra de Juan Andrés en Santa Eugenia –lugar en el que procura junto a la asociación civil Cirineos mejorar la calidad de vida de esas persas a través de un techo digno- se logró visualizar.

Descubrimos la mano de Dios en medio de un asentamiento: la decisión del Gordo Verde de mudarse de Carrasco al asentamiento Santa Eugenia. Mirá el informe completo acá 👇🏻https://t.co/UHu09bgMGm — Santo y Seña (@santotv4) May 9, 2022

Y casi de manera inmediata un anuncio más que especial: la mudanza de Juan Andrés desde su parroquia Stella Maris ubicada en un barrio residencial Montevideo -conocido como Carrasco- para irse a vivir a un «hogar-container» en Santa Eugenia junto a la gente a la que está acostumbrado a ayudar.

En conversación con Aleteia, Juan Andrés contó cómo fueron esos primeros días viviendo en su nuevo hogar junto a personas de escasos recursos económicos:

«Estuve viviendo dos semanas en el barrio. Una transición. La primera semana estuve sin luz y sin agua. Pude experimentar cómo vivieron muchos de los vecinos cuando iba recorriendo el barrio y eran ellos los que me consolaban a mí diciéndome que ya me iba a llegar (el agua y la luz). Algunos que no creían que iba a ir. Me demostraron su sorpresa, cariño, de alguna manera.

«También alguna noche se me llovió -como todavía no estaba terminado de instalar los postigones de las ventanas- con las tormentas fuertes que hubo. Un par de noches se me llovió adentro del container», prosiguió Juan Andrés.

En medio de este cambio, en todo momento «El Gordo» ha experimentado cariño y hospitalidad de parte de sus nuevos vecinos, quienes lo están ayudando a terminar de armar su hogar container a través de la pintura, por ejemplo.

La helada de las primeras noches Cortesía

«Un contraste grande»

«Es todo un desafío y un regalo de Dios. Para mí también es un trabajo personal de ascesis, de quedarme con lo fundamental, lo necesario. De prescindir de aquello que no es tan primordial. Tratar de aprender. Tengo mucho para aprender y el hecho de compartir con estas familias es algo muy enriquecedor», esbozó Juan Andrés, quien reconoció que la mudanza le implicó un contraste grande con respecto a su situación anterior.

«Hasta hace muy poquito estaba viendo en Carrasco, que es una zona muy residencial en Uruguay y el contraste es grande. Yo sigo de alguna manera trabajando en la pastoral de Stella Maris, pero viviendo en otra realidad muy diferente, mucho más precaria», indicó.

«Es un desafío para mí adaptarme, desde salir y pisar barrio y después tener una reunión en el Ministerio de Vivienda e ir con los pies embarrados porque no me los pude limpiar. Aprender los desafíos y también que las realidades van cambiando, siempre manteniendo la altura, la dignidad y apuntando bien alto», prosiguió.

La misión en Santa Eugenia Cortesía

Una carta el Día del Padre

En el poco tiempo que «El Gordo» lleva viviendo en Santa Eugenia, más allá de los desafíos y adaptación, también encontró situaciones que le «tocaron el corazón».

Una de ellas fue una carta que recibió con motivo del Día del Padre en Uruguay, en el mes de julio, y que decidió compartir a través de las redes sociales.

«Hoy fue un día especial en Uruguay- el día del Padre. Yo soy Cura, y como muchos saben, esta opción implica renunciar a formar una familia, para ser parte de una familia aún más grande… y tener un corazón 100×100 para Cristo en nuestros hermanos. (Lo sé… difícil de entender y más cuando no se comparte la fe). Pero Dios siempre tiene su forma de hacernos “experimentar” en nuestro corazón, que Él no se deja ganar en generosidad… aún en estos pequeños detalles», dijo en ese momento.