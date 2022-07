El grito de las víctimas de los incendios: “¡Zamora se quema!”

Pero sabemos cuál es la causa principal de estos dos incendios que ahora mismo ya han destruido en torno al 5 % de la superficie de la provincia de Zamora. Bueno, no de los incendios, pero sí del volumen de su daño final: el egoísmo estructural de una política tan corta de miras que busca intereses que no son los de las personas como las comunidades y toda la sociedad, sino los beneficios electorales y económicos particulares, con unos cálculos que desprecian lo pequeño y lo de siempre.

Cuando la gente nativa de estas tierras anunciaba desde hace años que esto pasaría algún día, no lo hacía por un pesimismo atávico que la llevara a ejercer de “profetas de calamidades”, sino por la constatación de lo que estaba pasando, desde la experiencia adquirida en la dura convivencia secular con la naturaleza.

Para no entrar en detalles técnicos, cálculos numéricos y cuestiones de gestión ambiental –en los que me pierdo y confieso mi ignorancia–, baste con leer lo que decía el responsable directo del tema consejero de Medio ambiente de la Junta de Castilla y León en una entrevista concedida en 2018: mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro.

No hay mejor resumen de lo que se ha hecho en los últimos tiempos, no hay mejor explicación de lo que está pasando ahora. No hay mejor confesión de culpabilidad.

Nadie ha pedido perdón

La gente de los pueblos, desesperada porque no llegan los medios técnicos a tiempo o no los suficientes, ha cogido tractores, mangueras y hasta aperos de labranza para luchar “a mano o a máquina” contra el fuego –y lo siguen haciendo a la misma hora en la que yo, cómodamente sentado como escribo estas líneas–, poniendo en riesgo sus vidas. Fotos y vídeos son testigos de momentos heroicos que nunca podremos agradecer lo suficiente.

Todo esto ya nos sucedió en junio, y vuelve a suceder en julio como una desgraciada réplica. Y, hasta ahora, no sólo no ha habido dimisiones o ceses en la administración autonómica. No. Lo más grave es que nadie –¡nadie!– ha pedido perdón. ¿Las personas merecemos esto?