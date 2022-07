¿Conoces este camino sencillo a la unión con Dios?

Esta semana me escribió uno de nuestros lectores preguntando cuál es el camino seguro de la santidad.

La verdad es que fue una pregunta genial. Y me encantó. Me dejó reflexionando varios días, en lo que es la santidad, y la vida que llevo, tan lejos aún de lo que nos pide Dios. Al final reconocí que debo esforzarme más.

Una vez leí que todos somos santos en camino. Y lo creo. También ustedes son santos en camino Y pueden conquistar la cima.

En el Antiguo Testamento el hebreoKadosch (santo) significaba estar separado de lo secular o profano y dedicado al servicio de Dios.

¿Pero, qué es eso de la santidad que tanto nos pide Dios?

Grandes recursos para vivir en unión con Dios

El camino a la santidad y la perfección, nos enseñan los grandes santos, es vivir en gracia de Dios, unidos a Dios y aceptar y hacer en todo momento Su voluntad que es perfecta.

Por otro lado Benedicto XVI lo pone más sencillo: “Ser santo es ser amigo de Dios”.

La oración ayuda al camino de la santidad. Creo que en algunas ocasiones te lo había comentado: sin la oración estamos perdidos.

Te haré algunas sugerencias, ¿me permites?

¿Tienes una Biblia a mano? Lee Romanos 12. Te ayudará en tu camino.

Lee el maravilloso libro autobiográfico: Historia de un Alma escrito por Ssanta Teresita del Niño Jesús. Te enseña un camino de santidad muy sencillo y al alcance de todos.

Mira qué bonitas estas palabras de santa Teresita del Niño Jesús:

«Oh, la santidad no consiste en tal o cual práctica; consiste en una disposición del corazón , que nos hace humildes y pequeños , en las manos de Dios, conscientes de nuestra debilidad y confiados , hasta la audacia, en su bondad de Padre».

San Josemaría Escrivá habla de la santidad en la vida ordinaria, lee sus obras. Puedes encontrar sus libros en cualquier librería católica cerca de tu casa.

El Catecismo y la santidad

Pero, ¿qué nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica?

1987 La gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos

2013 «Todos los fieles, de cualquier estado o régimen de vida, son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad». Todos son llamados a la santidad: «Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto» (Mt 5, 48):

«Para alcanzar esta perfección, los creyentes han de emplear sus fuerzas, según la medida del don de Cristo […] para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Lo harán:

¿Qué significa santidad?

San Josemaría Escrivá de Balaguer, un santo de nuestra Iglesia al que admiro mucho proclamó la llamada universal a la santidad en los caminos ordinarios de la vida.

Nos dejó estas palabras que muestran con sencillez que la santidad está al alcance de todos.

«Santidad no significa exactamente otra cosa más que unión con Dios ; a mayor intimidad con el Señor, más santidad».

Luego nos anima:

«¿Quieres de verdad ser santo? Cumple el pequeño deber de cada momento:

haz lo que debes y está en lo que haces».

¿Cómo se alcanza?

«La santidad se alcanza con el auxilio del Espíritu Santo -que viene a inhabitar en nuestras almas-, mediante la gracia que se nos concede en los sacramentos, y con una lucha ascética constante. Hijo mío, no nos hagamos ilusiones: tú y yo -no me cansaré de repetirlo- tendremos que pelear siempre, siempre, hasta el final de nuestra vida».

Forja, 429