«Muere Benedicto XVI», la falsa noticia que otra vez generó revuelo mundial

Noticia emitida desde una cuenta falsa. No es la primera vez que ocurre. El #Vaticano no confirma esta noticia. https://t.co/0k7yWzxnYW

Esta situación se vio reforzada cuando desde la misma cuenta de Twitter, se aclaró que todo era una mentira y que se trataba de una cuenta falsa creada por el periodista italiano Tommasso Debenedetti.

Luego del «revuelo mundial», la cuenta fue dada de baja y el «campeón italiano de la mentira», como se definió el propio Debenedetti (reconocido autor de entrevistas falsas) en una entrevista con El País en 2010, otra vez hizo de las suyas.

«¿Quiere aprovechar para pedir perdón a sus entrevistados?», le preguntaron desde el medio español a quien junto a su imaginación logró entrevistar escritores ilustres, autores de best sellers. Lo propio a Dalai Lama, Lech Walesa u el mismísimo Joseph Ratzinger poco antes del cónclave de 2005.

«Me gustaría encontrarme con ellos. A veces he fallado al reflejar sus pensamientos, ya fuera por prisa o incapacidad. Pido disculpas. He visto que Roth (Philip) ha dicho que no le extrañaría que en Italia me conviertan en héroe. Me gustaría decirle una cosa: «Querido Roth, usted no conoce Italia». Aquí solo se hace héroe a quien va con e viento, nunca al que critica el sistema o se divierte diciendo la verdad. Jamás seré un héroe, pero seguiré diciendo la verdad. Y sé bien que esto suena extraño viniendo de mi», contestó en aquel entonces.