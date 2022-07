Cómo nos hidratamos (por dentro y por fuera) en vacaciones

Horario, prioridades, familia al completo y más... La instagramer Mar Dorrio, madre de 12 hijos, propone una "hidratación" de cuerpo y alma en los días de verano

Los buscadores son un reflejo de lo que nos preocupa a las personas en tiempo real: en Navidad, registran a miles de personas que buscan soluciones para su vida por medio de determinadas palabras: recetas, regalos, decoración… Y, cuando llega el verano, las palabras más buscadas son: hidratación, conciliación, organización de maletas… Quiero aprovechar estas líneas para hablarte de esas palabras que tanto se buscan en verano. Porque he descubierto que lo mejor para la conciliación y la hidratación tiene mucho que ver con las maletas.

Cuando hablo de hidratación, no me refiero al gazpacho o la sandía. Se trata de la hidratación a que hacía referencia el Papa Francisco cuando nos invitaba a beber del pozo de la oración. Cuando nos hidratamos con esa agua, todo fluye de la mejor manera: la conciliación, el tiempo para que tú descanses, el tiempo para cuidar a tu pareja, etc. Todo pasa por esa hidratación. Sí, ya sé que me dirás: «Pero, ¿cuándo hago oración?» Precisamente, ahora que no tienes tiempo para nada, ¿cómo vas a tener tiempo para hidratarte de esa manera, cómo vas a tener tiempo para rezar?