«Youtuber» y madre de 3, de dormir en el suelo a inspirar a millones de madres

De dormir en el suelo a ser una sensación en Internet. Es youtuber y autora de libros sobre su experiencia en torno a la maternidad y las dificultades.

Los videos de esta madre de tres hijos y sensación de Internet de renombre mundial Kristina Kuzmič ya han sido vistos por más de mil millones de espectadores, sus redes sociales cuentan con cientos de miles de seguidores e incluso millones en Facebook.

El martes pasado viajó a Eslovenia y firmó ejemplares de su libro Hold On, But Don’t Hold Still: Hope and Humor from My Seriously Flawed Life, que podría traducirse por «¡Espera! ¡Pero no esperes demasiado! Esperanza y humor desde mi vida seriamente defectuosa» para todos sus fans. En una amena conversación con Ana Marija Mitić, reveló algunas cosas de su vida que antes no sabíamos.

Mitad eslovena, mitad croata

Kristina es mitad croata y mitad eslovena de nacimiento. Su padre es de Prekmurje y Kristina dijo que sus primeros y mejores recuerdos de la infancia están relacionados con las vacaciones en Prekmurje. Tiene muchos primos allí y está muy unida a ellos.

Kristina tiene millones de seguidoras en todo el mundo. SINIŠA KANIŽAJ | DRUŽINA

Kristina es conocida como una «animadora» de todas las madres y, en general, de todas aquellas que luchan en la vida con el hecho de que no lo están haciendo (suficientemente) bien, que sienten que no son lo suficientemente buenas y generalmente están en crisis.

Como madre de tres hijos (de 19, 17 y 8 años), dice que es una persona muy imperfecta que comete muchos errores. Pero uno de los lemas de Kristina, quien dice que en la vida hasta en las situaciones más difíciles hay que buscar el humor, es: «Cada día es una nueva oportunidad para hacer tu vida un poco menos mala».

«No se equivoquen: no le digo a nadie que se divorcie.»

Divorcio, monoparentalidad y pobreza

La historia de Kristina Kuzmič puede parecer un cuento de hadas, pero en su vida ha tocado fondo varias veces. Cuando se mudó a los Estados Unidos durante la guerra de Yugoslavia en 1991, le esperaban muchas pruebas. Cuando se rompió el matrimonio con su primer marido, se encontró como madre soltera con dos niños pequeños y un salario exiguo como camarera. No está orgullosa del divorcio, de hecho lo comparó con la muerte.

Kristina es hoy youtuber, pero su prioridad sigue siendo su familia. SINIŠA KANIŽAJ | DRUŽINA

“Cuando te casas, ciertamente no piensas ‘bueno, en unos años me divorciaré’. Esto es algo muy difícil. Debido a que tomé la decisión de divorciarme, me sentí como una asesina. Pero mirando hacia atrás ahora, puedo decir que fue la decisión correcta para mi familia. No se equivoquen: no le digo a nadie que se divorcie. Pero con mi familia veo que fue precisamente el divorcio lo que nos permitió seguir juntos”.

El mismo período en el que tuvo dos hijos pequeños y dos trabajos, pero aun así dormía en el suelo porque no tenía dinero para una cama, fue probablemente uno de los más difíciles de su vida. Kristina dijo que lo peor de todo era lo mal que se trataba a sí misma.

Tenía una opinión catastróficamente mala de sí misma, se creía la peor madre del mundo, que no era capaz de nada, no se valoraba, solo se menospreciaba. Al mismo tiempo, por supuesto, experimentó enormes sentimientos de culpa. Aconseja a todas que se deshagan de la culpa por cualquier cosa lo antes posible. «Será mejor que te sientas menos culpable y empieces a apreciarte más», dice ella.

Ella tocó fondo

«Una vez, cuando estaba comprando comestibles en un supermercado con mi hijo en brazos y quería pagar con vales [en EE.UU., las personas socialmente desfavorecidas pueden solicitar vales o cupones de comida], una mujer que pasaba me miró con desdén y dijo: ‘¿No preferirías conseguir un trabajo?’ Déjame decirte que en ese momento yo estaba trabajando en dos trabajos solo para sacar a mi familia de la pobreza. Pero debido a que tenía una autoestima tan baja, no pude responder a esta mujer. Uf, si alguien me dijera algo así hoy…»

La depresión tampoco perdonó a su hijo

También experimentó la carga de la depresión. Su hijo mayor, Luka, también luchó contra la depresión y la adicción al alcohol y las drogas, sobre lo cual grabaron un video honesto para Youtube. El segundo libro de Kristina, que ya está escribiendo, estará dedicado a esta misma lucha y al seguimiento de la difícil situación de su hijo, e incluso ella misma escribirá el último capítulo.

Su libros han aparecido en inglés, esloveno y rumano. SINIŠA KANIŽAJ | DRUŽINA

«Todo lo que publico sobre mis hijos en las redes sociales se publica con su permiso. Mi Luka decidió por su cuenta que le gustaría compartir su historia. Él piensa que es importante que los jóvenes que están en una situación similar a la de él, escuchen esto de alguien joven. Porque los padres, los profesores, los educadores suelen hablarles de ello. Pero es una historia completamente diferente cuando escuchas sobre la depresión y la adicción de alguien de tu edad”.

El ascenso comenzó cuando se volvió más amable consigo misma.

En 2011, su camino comenzó a ascender. «Cuando aprendí a ser más amable conmigo misma, mi vida comenzó a ser más fácil». Se inscribió en el programa reality estadounidense My Own Show, que también contó con el apoyo de Oprah Winfrey. Kristina ganó y obtuvo su propio programa de cocina como premio. Pero finalmente se dio cuenta de que en este programa querían mostrar a una madre perfecta en una cocina perfecta con niños perfectos.

«No era yo. Sentí que me estaba traicionando a mí misma, a la que dormía en el piso y me sentía la peor mamá del mundo. Pensé: ¿Qué pensarán las mujeres que vean un programa de cocina así? Verán a todos los niños limpios, ordenados y obedientes. Porque no va a ser una representación de su vida, se van a sentir mal”.

Los guionistas del programa no atendían a este aspecto del programa, por lo que descubrió que no podría continuar. Fue entonces cuando decidió hacer un video ella misma. Realista, que mostrara a personas reales con problemas reales, como los que ella misma tuvo.

De un video para novias a millones de seguidores

«Cuando comencé, no esperaba que se convirtiera en mi trabajo o carrera, pensé en hacer uno o dos videos que les gustarían a mis amigos. Entonces, una mañana me desperté y mi teléfono sonaba como loco. ‘Qué pasó, quién murió’, pensé.»

Dejó un programa de cocina porque cree que falseaba la realidad de las madres. SINIŠA KANIŽAJ | DRUŽINA

«Pero resulta que Ashton Kutcher compartió mi video. Cómo sucedió, no tengo ni idea porque no nos conocíamos y yo no lo seguía en las redes sociales. Empezó como un pasatiempo divertido, con el que quería ayudar a todos los padres que se encuentran en dilemas, como yo me he encontrado muchas veces.» Luego se volvió a casar y tiene un tercer hijo menor con su actual esposo.

«Date menos culpa y más crédito» es otro lema de esta admirable mujer que ha pasado por mucho en su vida. Su papel favorito, pero también el más difícil, es ser madre. Planifica todas sus obligaciones, incluidas las laborales, teniendo en cuenta el horario familiar.

Al mismo tiempo, admite que la maternidad a veces es extremadamente agotadora. «En esos momentos, tienes que ir día por día. A veces incluso hora tras hora. Dite a ti misma: De alguna manera tengo que pasar esta próxima hora. Y sigue. Pero también déjate sorprender, porque nunca sabes lo que te deparará el mañana«. Kristina ya lo sabe.

Nota de la edición española: Kristina Kuzmič ha prologado el libro Holy Hot Mess: Finding God in the Details of this Weird and Wonderful Life, de Mary Katherine Backstrom.