Los empleados de Meta no pueden hablar sobre el aborto en el trabajo

No podemos hablar respetuosamente del aborto

A raíz de la sentencia de la Corte Suprema estadounidense sobre el aborto, las reacciones gritadas se multiplican, pero también hay una corriente de aguas subterráneas de movimientos extraños que confirman cómo el tema de la vida es -inevitablemente- capaz de no dejar sola a la humanidad. .

Y tal vez sea una sana inquietud. Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, fue de las primeras en declarar públicamente que pagará a sus empleadas cualquier viaje para ir a abortar si se encuentran residiendo en un estado que lo impide.

Si esta es la cara pública de la empresa, firme en tomar una posición concreta sobre el tema, internamente la situación es diferente.

La política, establecida por Meta desde 2019, prohíbe a sus empleados discutir «opiniones o temas relacionados con el aborto, si está bien o mal, y también reflexiones políticas, religiosas, humanitarias sobre el tema», según un documento interno sobre Comunicación Respetuosa visto por The Verge. Algunos empleados han pedido a la gerencia que elimine esta regla desde que se filtró un borrador del fallo hipotético de la Corte Suprema que anularía Roe vs Wade. Argumentaron que no estaba de acuerdo con que se le permitiera hablar ‘respetuosamente’ sobre otros temas candentes como Black Lives Matters, inmigración y derechos trans.

desde The Verge