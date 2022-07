Julie Andrews recibe una sorpresa de sus «niños» de «The sound of music»

La famosa actriz recibió un premio en reconocimiento a su carrera y el elenco la acompañó en una famosa canción de la película

Hace unos días, la querida actrizJulie Andrews recibió el premio Lifetime Achievement de AFI . En una velada que celebró algunos de sus muchos éxitos, la estrella de 86 años recibió homenajes no solo de la élite, sino también de los actores que protagonizaron con ella hace 57 años la popular película The Sound of Music (también conocida como Sonrisas y Lágrimas o La novicia rebelde).

Cinco de los siete pequeños actores que interpretaron a los hermanos von Trapp querían unirse a las celebraciones de su institutriz en la película. Liderados por Nicholas Hammond, quien interpretó a Friedrich von Trapp, los otros actores, Duane Chase (Kurt), Angela Cartwright (Brigitta), Debbie Turner (Marta) y Kym Karath (Gretel) alentaron a la audiencia y a Andrews a cantar una de las canciones icónicas de la película.

Fue maravilloso ver a la actriz dichosa de unirse al coro.

Momento en que los «niños» de la película cantan la canción con Julie Andrews.

Fantástico fue también el discurso humilde y lleno de buen humor de la actriz -con una vida dedicada a entretener a los demás- al aceptar el premio. En él recordó el valor de todas las personas que hacen posible una película, muchas de ellas anónimas para el público.