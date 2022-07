Cómo reparar y fortalecer tu relación con un hermano

Hay muchas razones por las que las cosas pueden ser tensas con un hermano o una hermana. Cecilia Pigg, colaboradora de la edición inglesa de Aleteia, da 3 consejos para reparar eso

Me fui a casa después de una gran cena familiar tambaleándome un poco por dentro. Ese día sucedieron varias cosas mientras visitaba a mis padres y hermanos y hermanas que me habían dejado inquieta. ¿Conocía siquiera a mis hermanos? ¿Acabo de dar por sentado que estamos en contacto todos estos años pero en realidad no invertimos tiempo en sus vidas?

Me sentí decepcionada de mí mismo, como si me hubieran dejado sin aliento. Y luego traté de seguir adelante y ocultar el sentimiento. Traté de ponerme excusas para mitigar los sentimientos de culpa. Pero en el fondo sabía que había fallado y necesitaba cambiar.