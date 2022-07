Papa Francisco: Ni renuncia, ni está enfermo de cáncer

En una entrevista realizada por la agencia de noticias Reuters, el Papa Francisco ofreció algunos datos interesantes sobre su estado de salud y sobre la posibilidad, siempre sobrevolando su pontificado, de una posible renuncia

El Papa Francisco desmintió los rumores de una renuncia a finales de agosto y también que tuviera cáncer: «chismes de la corte», afirmó.

La conversación del Papa Francisco con el vaticanista Philip Pullella abordó distintos temas de actualidad, entre ellos la gran dificultad que desde hace meses tiene el Papa Francisco para caminar. Una dolencia que le ha hecho presidir varios actos en silla de ruedas y posponer el viaje que ahora mismo debería estar haciendo a República Democrática del Congo y Sudán del Sur.

Dolencias en la rodilla

Sobre su problema en la rodilla, el Papa Francisco afirmó que se trata de una «pequeña fractura» que se produjo al dar un paso en falso. Sus ligamentos ya se encontraban inflamados y este percance empeoró la salud de sus maltrechas rodillas. El Pontífice no especificó la fecha del incidente.

«Estoy mejorando lentamente», dijo el Papa Francisco al Vaticano, explicando que su fractura estaba sanando, ayudado por la terapia con láser y la magnetoterapia, un método basado en el uso de campos magnéticos.

Sin cáncer, asegura el Papa Francisco

Otros de los temas destacados fue el rumor que se propagó tras su operación en julio de 2021. Se propagó la idea de que se le había descubierto un cáncer. El Papa Francisco aseguró que la operación fue un «gran éxito» y entre risas afirmó que estos rumores son «chismes de la corte» porque los médicos nada le habían dicho sobre ese posible cáncer.

Lo que si realizó el Papa Francisco fue confirmar su idea, ya publicada, de no querer operarse de la rodilla, puesto que en la última operación no lo pasó nada bien y la anestesia general le produjo efectos secundarios negativos.

Su posible renuncia

Un tercer tema «personal» quedó incluido en la entrevista. El 27 de agosto se realizará un consistorio y el Papa Francisco visitará al día siguiente L’Aguila, el lugar don de se encuentra Celestino V, Papa que renunció libremente. Algunos quisieron ver una señal y se alimentó el rumor de una posible dimisión.

«Todas estas coincidencias hicieron que algunos pensaran que sucedería la misma ‘liturgia’», dijo el Papa a Reuters; una referencia a Benedicto XVI que visitó L’Aquila en 2009 y rindió homenaje a Celestino V. Sobre una renuncia en ese momento, el Papa argentino insistió: «Nunca se me pasó por la cabeza. Por el momento no, por el momento no. En realidad !».

Phillip Putella preguntó al Papa Francisco si una delicada salud, llegado el momento, le haría renunciar ante una posible incapacidad para dirigir la Iglesia. «No lo sabemos. Dios dirá», contestó enigmáticamente el obispo de Roma.