Los NY Emmy nominan el vídeo sobre el doctor Tallaj realizado por SOMOS y Aleteia

El documental "Doctor Tallaj: El hispano que se enfrentó al COVID-19 en Nueva York" en inglés ha sido destacado en la categoría de "Preocupaciones sociales". La ceremonia de los premios tendrá lugar en otoño en la ciudad de Nueva York

Los NY EMMY nominaron ayer el documental «Doctor Tallaj: The Hispanic Physician who faced COVID-19 in New York» en la categoría de Societal Concerns (en español, preocupaciones sociales). Esta pieza de vídeo se centra en la actividad heroica que realizó el doctor Ramon Tallaj durante la pandemia como líder de la red de médicos SOMOS, que trabaja en la atención de personas vulnerables en Nueva York.

El vídeo fue realizado y producido por la red de médicos SOMOS Community Care, que cuenta con más de 2.500 profesionales, y Aleteia. Tiene una duración de 19 minutos y en él es el propio doctor Ramón Tallaj quien da una visión real y a la vez crítica de cómo lideró la batalla contra el COVID ante las adversidades no solo médicas sino también políticas que se presentaron sobre todo entre la población más desfavorecida de la ciudad de Nueva York en 2020 y 2021. Es un documento histórico y a la vez el testimonio de entrega y servicio por parte del doctor Tallaj y su equipo.

En la categoría de «Preocupaciones Sociales»

Con el apartado de Societal Concerns, los NY Emmy premian a los vídeos que se centran en los distintos retos a los que se enfrenta la sociedad y a la capacidad de generar respuestas sociopolíticas frente a ellos.

En la elaboración de este vídeo trabajó un equipo internacional: Anel Pla y Denisse Oller como Senior Producers y las periodistas Miriam Coletta y Dolors Massot como Producers. Esta última -editora de Estilo de Vida e Historias que Inspiran en la edición española de Aleteia- es a su vez la guionista. Renzo Devia fue el responsable de Fotografía y Posproducción. La directora de Servicios Creativos fue la periodista e investigadora académica Miriam Diez-Bosch.

El equipo de Aleteia y SOMOS Community Care ganó un NY Emmy en la edición de 2020 y 2021 con el vídeo «El grafitero que se convirtió en doctor» en la categoría de Interés Humano.

A causa de las restricciones provocadas por la pandemia, el año pasado no pudo celebrarse la ceremonia de entrega de los NY Emmy Awards, pero este año sí será posible. Más adelante la organización fijará la fecha, que será en otoño.