La increíble sor Francis Dominici, la segunda monja más longeva de Estados Unidos

Todavía sigue ocupada inspirando a otros y dedicando su vida a Dios.

Siempre es maravilloso celebrar una vida bien vivida, ¡y recientemente lo hemos estado haciendo mucho! Desde el récord mundial francés Sor André, quien se convirtió en la persona viva más anciana del mundo, hasta un sacerdote anciano que todavía celebra misa , hay algo impresionante en las personas que han dedicado su vida a Dios.

Ahora tenemos otra anciana que alcanzó la gran vejez de 109 años en abril, lo que la convierte en la segunda hermana religiosa de mayor edad en los Estados Unidos: la Hermana Francis Dominici Piscatella. (Otra hermana dominica de Kentucky, la Hermana Vincent de Paul Hutton, es un par de años mayor con 111).

La vida de sor Francis Dominici no tuvo un comienzo fácil. Nació en Central Islip, Nueva York, en una familia de siete hijos. Con apenas dos años tuvieron que amputarle el antebrazo izquierdo y más tarde en la vida tuvo que lidiar con la recuperación de un brazo derecho destrozado después de un accidente automovilístico.

Más de 80 años como religiosa

Cuando era joven, estaba decidida a convertirse en religiosa, pero muchas órdenes rechazaron su solicitud debido a su discapacidad. Sin inmutarse, finalmente se unió a los dominicos a la edad de 18 años, lo que significa que ha pasado más de 90 años en la vida religiosa bajo siete papas. ¡Increíble!

Con una licenciatura y una maestría en educación en su mochila, o deberíamos decir en el cinturón de su hábito, se fue a Brooklyn para enseñar matemáticas a niños de primer grado. A partir de ahí, continuó enseñando durante 52 años en Molloy College en Nueva York y pasó a trabajar en su oficina de ayuda financiera antes de jubilarse a los 84 años.

En los últimos años, Sister Francis ha tenido celebraciones de cumpleaños muy tranquilas debido a la pandemia, saludando a amigos y familiares desde su casa en East Williston, según The Island 360 .

La virtud de la gratitud

Así que las celebraciones del 20 de abril de este año fueron especialmente festivas, ya que pudo celebrar la ocasión con miembros de la familia:

“Es lindo tener un cumpleaños, especialmente cuando tienes 109 años. No puedo creerlo. Todavía estoy aquí. He disfrutado mi vida y estoy muy agradecida por la vida que he tenido. Estoy agradecida de que todas estas personas quisieran venir a ver a esta anciana”.

Este sentimiento de gratitud es algo que parece hacer brillar el centenario. Incluso durante la pandemia no se aburrió y dejó que las restricciones le impidieran hacer lo que es importante para ella. Abrazó el hecho de asistir a misas virtuales y pasó mucho tiempo en oración.

Sin bastón

Actualmente vive con su compañera dominica, la hermana Francis Daniel Kammer, quien, siendo mucho más joven con 81 años, lleva a la hermana Francis Dominici a todas sus citas y la acompaña a misa todos los días. Increíblemente, la hermana mayor todavía se mueve sin usar un bastón.

Es muy apropiado que las dos hermanas sean compañeras de casa, considerando que la Hermana Francis Daniel fue una antigua alumna de la Hermana Francis Dominici. Una vez que terminó la Universidad, la Hermana Francis Daniel le pidió a su maestra que la patrocinara cuando deseara unirse a la orden. Luego siguió un camino de enseñanza similar al de la mujer que la inspiró.

Al reflexionar sobre por qué aún no ha sido llamada a su hogar en el cielo, especialmente considerando que sobrevivió a una hemorragia cerebral a los 102 años y se sometió a una operación de prótesis de cadera, la hermana Francis Dominici simplemente dice: » Supongo que Dios aún no me quiere», como manifestó a Noticias Católicas . «Él solo quiere que me quede».

Parece que Dios todavía tiene planes para esta hermana anciana, Francis Dominici, la segunda monja más longeva de Estados Unidos. Y tal vez una de las razones es que ella inspira a otros con su asombrosa actitud y devoción a su fe.