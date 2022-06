Muere Deborah James, la presentadora de la BBC que conmovió al mundo con su cáncer

Esposa, madre y activista de la lucha contra el cáncer, logró millones en donativos y mostró la importancia de los cuidados paliativos, que ella recibía en casa gracias a los profesionales y a su familia.

Desde que le diagnosticaron cáncer de intestino, Dame Deborah James, famosa presentadora de la BBC de 40 años, hizo una campaña incansable para crear conciencia sobre la enfermedad que acortó su vida. De hecho, cuando recientemente anunció en las redes sociales que dejaría el hospital para regresar a casa y recibir atención al final de su vida, su mensaje sincero generó una cantidad asombrosa de donaciones para su causa.

James había recibido recientemente la condecoración de Dama del Imperio Británico por su contribución a la sociedad. Bowelbabe -como era conocida- era profesora, pero se hizo popular al serle diagnosticado un cáncer intestinal en diciembre de 2016. Entonces se convirtió en activista de la lucha contra el cáncer. Dejó su trabajo como profesora y pasó a escribir un blog sobre su vida con la enfermedad, más tarde pasó a colaborar con el periódico The Sun y a convertirse en presentadora del podcast You, Me and the Big C.

El pasado mes de mayo se despidió de su público. Había logrado millones de libras esterlinas como donativos para la lucha contra el cáncer.

Su mensaje

En un post de su perfil público de Instagram, la familia comunicó ayer el fallecimiento de Deborah James con un mensaje de amor y lucha:

«Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Dame Deborah James; la esposa, hija, hermana, mamá más increíble. Deborah falleció en paz hoy, rodeada de su familia.«

Bowelbabe, dice el texto, «fue una inspiración y estamos increíblemente orgullosos de ella y de su trabajo y compromiso con las campañas benéficas, la recaudación de fondos y sus interminables esfuerzos para crear conciencia sobre el cáncer que afectó a tantas vidas.»

«Deborah compartió su experiencia con el mundo para crear conciencia, romper barreras, desafiar tabúes y cambiar la conversación sobre el cáncer. Incluso en sus momentos más desafiantes, su determinación de recaudar dinero y generar conciencia fue inspiradora.»

«Le agradecemos por brindarnos tiempo en privado como familia, y esperamos continuar con el legado de Deborah en el futuro a través de @bowelbabefund».

Con permiso que había dado Deborah antes de morir, la familia compartió unas palabras de ella: “Encuentra una vida que valga la pena disfrutar; toma riesgos; ama profundamente; no tengas remordimientos; y siempre, siempre ten una esperanza rebelde. Y finalmente, revisa tu caca, podría salvarte la vida”.

La tierna imagen de cómo la cuidaba su padre

Quedarán muchas imágenes de Deborah en el recuerdo, pero sin duda no pasa desapercibida la fotografía en la que, en estos últimos días en que estaba siendo atendida en casa con cuidados paliativos, pudimos ver a su padre cepillándole el pelo. La publicó como felicitación en el Día del Padre, pero la escena recoge el cariño y los desvelos que vive una familia cuando alguien está enfermo.