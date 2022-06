La Iglesia, la nueva mediadora para el diálogo en medio de la crisis de Ecuador

El gobierno ecuatoriano aceptó la propuesta de que sea la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) la mediadora para retomar el diálogo que se había estancado luego del establecimiento de una mesa de negociación. En manos de la Iglesia estaba definir cuándo, dónde y qué actores participarían del proceso.

El anuncio lo hizo el ministro de gobierno ecuatoriano, Francisco Jiménez, en la noche de este 29 de junio. La CEE será la nueva mediadora para retomar el diálogo con el movimiento indígena, protagonista del paro que tiene en vilo al país sudamericano desde hace 17 días.

La propuesta surgió desde las tres organizaciones que promueven el paro nacional como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (Feine).

La aceptación de parte del gobierno de esta nueva mediación acontece luego de que fracasara el primer intento de acercamiento a través de una «mesa de negociación» que estaba integrada también por representantes de los poderes del estado en la Basílica del Voto Nacional.

Cuándo y dónde, en manos de la Iglesia

Según informó Jiménez, tal cual reproducen medios locales como El Comercio, la propia Iglesia de Ecuador iba a ser la encargada de determinar la metodología, al igual que temas y actores para integrar este proceso. Lo mismo con respecto al sitio y momento de inicio.

Por otra parte, se indicó, uno de los pedidos del gobierno a los indígenas para no poner en riesgo las nuevas conversaciones es que no haya “más brotes de violencia”.

“Nosotros no podemos retomar ningún diálogo oficial si es que ellos no deponen sus medidas de hecho. Para cualquier diálogo que ellos busquen tienen que deponer sus medidas de hecho. No pueden seguir con agresiones a la población, seguir bloqueando vías, seguir intentando caotizar al país», expresó Jiménez.

En tanto, fuentes consultadas por Aleteia en Ecuador confirmaron que el presidente de la CEE y arzobispo de Guayaquil, monseñor Luis Cabrera, viajaba este 30 de junio a Quito por esta mediación. Por lo pronto, a nivel oficial se convocó para este jueves a una rueda de prensa para informar sobre los avances de esta instancia de mediación.

El rol de la Iglesia y un nuevo pedido de paz

Desde que comenzaron las protestas el pasado 13 de junio en Ecuador han sido varias las intervenciones que se han dado a través de la Iglesia. Además del pedido del diálogo, la propia CEE llamó a una tregua la semana pasada a través de una rueda de prensa.

Pero también ha emitido en la noche del viernes, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, un mensaje con énfasis en la “justicia social como meta” y “el respeto al orden constituido, el camino”.

En los últimos días, desde la Arquidiócesis de Quito surgió un nuevo comunicado titulado “¡Camino de perdón… Camino de paz!” y firmado por el arzobispo Alfredo Espinoza Mateus.

“Jamás pensé que casi tres años después tendríamos que volver a escribir un nuevo llamado a encontrar el camino del perdón”, comienza diciendo el arzobispo en su mensaje. Luego de hacer referencia a la violencia desatada en los últimos días, prosigue en otro pasaje:

«¿Estamos dispuestos a sentarnos a escucharnos como hermanos? ¿Estamos dispuestos realmente a dialogar buscando el bien común? ¿Abrimos nuestro corazón al otro y lo vemos como un verdadero hermano? ¿Queremos construir esta sociedad justa y fraterna?».

En medio de esto, otros sitios vinculados a la Iglesia como laUniversidad Politécnica Salesiana (UPS) o la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) que se han ofrecido como “zonas de paz” y “ayuda humanitaria” en pleno conflicto.