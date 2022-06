Colombia: Iglesia lamenta tragedia que dejó más de 50 fallecidos en cárcel

Los obispos expresaron su cercanía con los familiares de las víctimas tras el incendio en un pabellón del centro penitenciario de Tuluá y llamaron a las autoridades a “custodiar, acompañar y promover la vida” –al igual que la resocialización- de los reclusos

“Estoy desesperada desde la 1:00 de la mañana, cuando alcancé a hablar con mi esposo. Me dijo que se había volteado el patio 8 y hasta el momento no se nada, lo único que me han informado es que hay heridos y fallecidos también por el humo”, expresó en entrevista con el medio localBlu RadioIsabel Cristina Valencia, esposa de un interno de uno de los pabellones de una cárcel que se transformó en noticia en Colombia.

Es que la madrugada del 28 de junio se transformó en sinónimo de alarma y conmoción en el pabellón 8 de la cárcel –calificada de media seguridad- de Tuluá ubicada en Valle del Cauca, suroeste de Colombia. Según informaron otros medios locales como El Colombiano, una riña entre presos derivó en un incendio que terminó con la vida de 52 personas y dejó más de 20 heridos.

Las repercusiones no tardaron y desde el propio Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se fue actualizando la situación con respecto a una cárcel que alberga a 1267 privados de libertad (en donde aconteció la tragedia había 180 reclusos).