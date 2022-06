Aumenta la violencia contra Iglesias y grupos pro-vida

Tras la sentencia que anula Roe-Wade, lugares seleccionados en todo el país han sido atacados por ser pro-vida

Los casos de violencia contra grupos e iglesias pro-vida aumentaron en los EE. UU. este fin de semana a raíz de la decisión de la Corte Suprema de anular Roe v Wade.

El viernes 24 de junio, la Corte Suprema anuló la decisión histórica de 1973 sobre Roe vs. Wade. Poco después, los defensores del derecho a decidir organizaron manifestaciones, con llamamientos a la acción violenta por parte de algunos grupos pro-aborto extremos. Aleteia ya había informado sobre cómo el grupo Jane’s Revenge publicó panfletos en DC. En ellos llamaba a sus seguidores a «salir a la calle» y sugiriendo que se amotinaran.

Si bien los incidentes de violencia no fueron tan generalizados como algunos temían, lugares seleccionados en todo el país fueron víctimas de vandalismo durante el fin de semana. Estos incluyeron protestas que se volvieron violentas, así como la destrucción de clínicas de embarazo e iglesias. Varios incendios están siendo investigados como posibles casos de incendio provocado.

KRGV informó de un ataque, este fin de semana, en una iglesia de Texas que tuvo daños y el robo de estatuas. Dos estatuas fueron robadas de la iglesia, mientras que una que representaba a la Virgen fue derribada y dañada. Las autoridades dicen que no tienen pistas sobre el crimen e instan a cualquier persona que tenga información a que la aporte.

El domingo, en una iglesia en Fairfax, Virginia, se llamó a los departamentos de policía y bomberos cuando se descubrió que el edificio estaba marcado en varios lugares con graffiti y se descubrió mantillo humeante en la propiedad.

Las autoridades informaron que descubrieron rastros de un acelerante utilizado para ayudar a propagar el fuego. Los mensajes pintados con aerosol estaban relacionados con la decisión del Tribunal sobre Roe vs. Wade.

El informe anterior de WUSA9 también informa de un incidente en Lynchburg, VA. Allí se registró a cuatro personas encapuchadas destrozando un centro de embarazos con problemas. Las imágenes muestran las ventanas del edificio destrozadas. También la entrada, etiquetada con pintura roja y negra con lemas a favor del aborto y símbolos anarquistas.

Centros de embarazo

En Longmont, Colorado, el departamento de bomberos fue enviado al centro de embarazo Life Choices, donde el edificio sufrió un incendio y daños significativos por humo. En la página de Facebook del departamento, las imágenes muestran que el edificio fue pintado con eslóganes como «Si los abortos no son seguros, entonces tú tampoco» y «Prohibiciones de nuestros cuerpos», colocados junto a símbolos anarquistas.

The Paradise informó que se descubrió una escena similar en el centro de apoyo al embarazo Tree of Life, en California. La policía dice que Jane’s Revenge envió a Tree of Life una carta de advertencia que indicaba su intención de atacar la clínica si no cerraban las puertas. El centro se puede ver con ventanas rotas y lemas pintados con aerosol.

En Portland, Oregón, una protesta que comenzó pacíficamente se volvió violenta cuando un grupo de unas 75 personas, en su mayoría vestidas de negro, comenzaron a destrozar la ciudad. Las calles estaban llenas de eslóganes pintados con aerosol y varios bancos y cafeterías tenían las ventanas rotas. La policía tardó unas cinco horas en dispersar a la multitud, después de arrestar a 10 manifestantes.

Deadline informó sobre una protesta en California que se volvió aún más violenta, con manifestantes atacando a policías. En la noche de la decisión de la Corte Suprema, el 24 de junio, los manifestantes lanzaron proyectiles y dispararon fuegos artificiales contra la policía.

Según el informe, un hombre arrojó un lanzallamas improvisado a un oficial que tuvo que ser tratado por quemaduras. La noche terminó con cuatro oficiales que necesitaban atención médica.

En Arizona, una manifestación masiva en el capitolio estatal asustó a los legisladores, ya que los manifestantes golpearon puertas y ventanas, impidiendo que los legisladores estatales salieran del edificio. La multitud, reportada en más de 7,000, era tan ruidosa que la policía tuvo que usar gases lacrimógenos para dispersarlos. Luego, el gas volvió a filtrarse en el edificio del capitolio, lo que obligó a los funcionarios electos a continuar su sesión en un lugar diferente.

