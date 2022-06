Jordi Bonet, el portador de las llaves de la Sagrada Familia de Barcelona

Fallece el que fuera arquitecto y director de las obras de la Sagrada Familia entre 1985 y 2012





Jordi Bonet Armengol falleció, a los 97 años, el 20 de junio de 2022 tras toda una vida dedicada a la arquitectura. Enamorado de la obra de Gaudí, durante 27 años se dedicó a dirigir los más grandes proyectos del genio modernista.

Durante estos 27 años consiguió llevar a cabo la construcción de las naves de la Sagrada Familia y ejecutó las bóvedas del interior. También propició la investigación del proyecto de Gaudí y la introducción de la informática.

“Sacó adelante las obras en momentos en que la continuación era polémica para la sociedad catalana”, afirma al recordarlo el Patronato de la Junta Constructora de la Sagrada Familia.

Como arquitecto jefe de la Sagrada Familia acogió la visita de los Papas. La visita de Juan Pablo II en su viaje apostólico a España y la visita de Benedicto XVI para la dedicación del templo y la celebración de la Eucaristía.

Fue el encargado de entregar las llaves de la Sagrada Familia al papa Benedicto XVI, en un acto entrañable que siempre le llenó de orgullo, como él mismo reconocía en ese momento:

“Hablando humanamente, sólo que un personaje de su talla, al que se le escucha en todo el mundo, venga a Barcelona, a una obra a la que estoy ligado desde hace muchos años (desde 1984) es una gran alegría. Y también una gran responsabilidad; sentimientos que comparto con mucha gente que trabaja aquí. Con ocasión de este acto, nuestra ciudad será el centro de las miradas de todo el mundo”.

Pasión por Gaudí

Su padre era alumno de Antonio Gaudí y aunque no lo conoció quedó prendado de su figura y de su trabajo: “Yo no lo he conocido, pero mi padre, que lo trató a partir del año 1914, le admiraba y le diré incluso que le veneraba”, afirmaba en una entrevista que le realizaba, para Zenit, Patricia Navas.

En esa misma entrevista daba una clave concreta y explicaba cuándo iba a acabarse el templo:

“No lo sé. Si dijera algo, le diría una mentira. No sabemos qué va a ocurrir en el mundo. Más de 10 o 12 años, seguro. Cuando le hacían esta pregunta, Gaudí respondía: “Mi cliente no tiene prisa”.

Su pertenencia al movimiento Scout

Fue el primer presidente del Movimiento Scout Católico. El Presidente de la Conferencia Episcopal, en aquel momento, el arzobispo Díaz Merchan, firmaría el primer nombramiento de presidente de esta nueva asociación a Jordi Bonet. El que fuera su amigo y también presidente del movimiento D. Rafael Méndez dice de él: «Muy pocas veces lo vi enfadado, era un gran político en el sentido noble de la palabra, resistente, constante y, sobre todo, un fiel hijo de la Iglesia y de su patria».

Algunas imágenes de su labor en la Sagrada Familia de Gaudí:

La Piedra Clave de la Sagrada Familia de Gaudí (Galería)