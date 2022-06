Estos deberían ser tus cinco hábitos para vivir en presente

Mi pasado, oh Señor, a tu misericordia; Mi presente, a tu amor; Mi futuro a Tu providencia. Es una de las recomendaciones más conocidas de Padre Pío, y en realidad, está muy relacionada con una buena salud mental

Hace poco leía el siguiente pensamiento del Dalai Lama : “Solamente hay dos días en el año en el que nada puede ser hecho. Uno se llama ayer y el otro se llama mañana, de manera que hoy es el día correcto para amar, creer, hacer y sobre todo vivir.

Reflexiono en estas palabras y comprendo que son verdad. ¿Cuánta gente no conoces tú que vive entre el ayer y el mañana perdiendo así su presente?

Recuerdo la cara de mi amiga Sharon, cuando en una conversación que tuvimos hace unas semanas pude darme cuenta que ella vive así…… entonces de una manera gentil y llena de amor le dije : ¿te has dado cuenta que por todo lo que me cuentas estás viviendo en el ayer que te deprime y en el futuro que te llena de ansiedad? ¿te das cuenta de que estás perdiendo el aquí y ahora? Pues esto es lo que significa estar presente, vivir en presente. La cara de Sharon se transformo y me dijo: “tienes razón, no lo había visto así”.

Sharon es sólo un ejemplo de los muchos que veo en psicoterapia o coaching. Yo misma, he caído algunas veces en esta trampa de la mente: suspirar por el ayer y vivir en un estado de ansiedad constante por el futuro.

Muchos pasajes en la Biblia nos llaman también a «vivir en presente». Quizás el más conocido es el pasaje que se reza a diario como salmo invitatorio de la oración de Laudes: «Si hoy escuchas Su voz…»

Quiero invitarte a implementar estos cinco hábitos diarios que te van ayudar a vivir en presente y también a ser feliz.

1 Come saludablemente

¿Quieres bajar de peso? ¿quieres tener una mejor digestión? ¿estar más alerta? Y dices mañana lo haré. Entonces empiezas a comer con ansiedad porque piensas que mañana empezarás a privarte de lo que te gusta. Pues no, come aquí y ahora saludablemente y verás que feliz te sientes.

2 Haz ejercicio

Dices, no hago ejercicio porque cierto acontecimiento me ha dejado deprimida. Cuando tenga tiempo para volver al gimnasio lo haré. Y mientras tanto el ejercicio de tu aquí y ahora no existe.

¿Qué pasa cuando una persona no se ejercita? Se vuelve lenta . Se siente pesada. Retiene mucho líquido. Se siente cansada. Empiezan a doler sus articulaciones. El ejercicio se hace en presente y sólo en presente, tal y como te bañas todos los días.

3 Aprende a manejar el estrés

Generalmente las personas nos estresamos porque vamos muy rápido y pensando en futuro. Alto. Para. Observa tu mente. Vives en piloto automático, ¿hacia dónde te está llevando? Una forma muy sencilla de manejar el estrés es rezar diez Padre Nuestro todos los días a la misma hora y en forma meditada. Treinta minutos que harán una enorme diferencia en tu vida.

4 Visita la naturaleza

No hay como una caminata muy temprano en la mañana o cuando está a punto de caer el sol. Las neuronas en el cerebro empiezan a bailar. ¡Cuánta felicidad sienten! La serotonina, dopamina y oxitocina aumentan y la sonrisa te vuelve al rostro. La naturaleza, el mar, el campo, las flores son psicoterapeutas al alcance de la mano y no cuestan nada.

5 Aprende a dar gracias cada noche

A veces estamos tan cansados que se nos pasa por alto el agradecer a Dios por la vida que tenemos. Es realmente importante dar gracias. Ucrania esta en guerra. Miles de niños han muerto. Familias desplazadas. Sufrimiento. En los Estados Unidos, los ataques a escuelas no cesan. Son 19 familias las que se quedaron sin su niño o sin su niña. Están heridos, desconsolados, no entienden….

Por ello, es importante todas las noches hacer una pequeña reflexión de lo que ha sido el día. Agradecer la oportunidad, la prueba, la familia, el trabajo, el país donde Dios lo ha puesto a uno.