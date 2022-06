Manifestación del 26-J en España: Los obispos apoyan, pero no asisten

Más de 200 entidades civiles han convocado a todo los defensores de la vida para denunciar los últimos proyectos legislativos: aborto y eutanasia

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Arguello, explicó en rueda de prensa la posición de la Iglesia ante la próxima manifestación que tendrá lugar en Madrid a favor de la vida: «Las movilizaciones en la calle es algo genuino de la vocación laical. Otra cosa es que los laicos puedan venir acompañados de sus pastores. Francamente, creo que no va a ser así”.

Monseñor Luis Arguello explicó que “hay una serie de propuestas legislativas y hemos querido hacer un llamamiento general a todos los católicos» contra «la cultura de la muerte» para decir «‘No’ a este tipo de leyes y generar una movilización en favor de la vida”.

El secretario general de los obispos hacía referencia a la nota publicada por la Subcomisión para la Familia y Defensa de la vida en la que animaba a los católicos a defender la vida: “alentamos a todos los católicos a promover la defensa de la vida, denunciando los proyectos legislativos que atentan contra ella y confunden la injusticia con el derecho”.

“Animamos así, con todos los cauces que permite una sociedad democrática, a movilizarse en favor de la vida y a buscar con creatividad nuevos modos de instaurar esta necesaria cultura del cuidado que la promueva y proteja”, termina el texto en el que no se hace referencia explícita a la cita del 26 de junio.

“No quisiéramos que pareciera una manifestación sólo de la Iglesia”, puntualizaba en la rueda de prensa, monseñor Luis Arguello.

Manifestación por la vida

La manifestación que tendrá lugar en Madrid, el próximo 26 de junio ha sido convocada por la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad (integrada por 150 asociaciones), Asociación Católica de Propagandistas, Asociación Cristianos en Democracia, e-Cristians, Federación Española de Asociaciones Provida, Foro Español de la Familia, Fundación Villacisneros, NEOS, One of us y Plataforma Cada Vida Importa.

En ella llaman a todos los hombres y mujeres que defienden la vida y su dignidad a iniciar una gran respuesta de movilización, que es necesaria para su defensa y promoción.