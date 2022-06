3 mujeres a las que les ofrecieron el aborto como solución…

Pero eligieron la vida y ahora muestran en un vídeo la gran alegría de haber escogido dar a luz una una vida

Lucía tiene 19 años, su bebé se llama Dani y tiene un mes de vida. Le dijeron que era muy joven, le dijeron que era un error, que no iba a poder sacarlo adelante. “Me dijeron que era un tontería que ni siquiera me planteara el no abortar”, explica.

Sira tiene 38. “Ese día me comentaron que había cosas que se salían de lo normal y ya estaba pasada la semana 14. Nos dijo: sabes que estas a tiempo de interrumpir el embarazo”, le explicaron. Sira tenía muy clara una cosa: “Esa no era una opción”.

Gianela tiene 28 años. ¿Qué vamos a hacer? No podemos tener un bebé en estas condiciones, en plena pandemia. No tenemos dinero. No vivimos juntos. Le fue diciendo su pareja.

1 de 4 embarazos acaba en aborto

La Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española acaba de publicar un vídeo en el que que narra la historia de tres mujeres “a las que les ofrecieron el aborto como solución, pero eligieron la vida”.