«¡Una cultura por la vida!»: Un grito desde Chile que busca ser replicado en otros países

“Yo solía amargarme mucho por problemas simples y muchas veces sólo quería morirme, sin embargo, cuando mi vida estuvo en peligro, me di cuenta de lo que realmente importa. Le agradezco a Dios por darme una nueva oportunidad para disfrutar la maravilla que es vivir”, reflexiona Verónica Osorio, una mujer que ha dado una fuerte lucha contra el cáncer y que es protagonista de la campaña “UnaCulturaPorLaVida”, impulsada por la Iglesia católica en Chile





En medio de una de las peores crisis de seguridad y violencia registradas en la historia de Chile, la Vicaría para Laicos, Familia y Vida del Arzobispado de Santiago inició una iniciativa que invita a buscar la luz en medio de tanta oscuridad y de manera especial a unirnos como sociedad. La campaña se da en el marco de la X Jornada Mundial de las Familias, que se llevará a cabo entre el 22 y el 26 de junio, en Roma.

Así lo explica, Nelson Aguilar, secretario ejecutivo de la Vicaría: “Nace de la reflexión realizada con un grupo de expertos, académicos y nuestros equipos de trabajo, sobre lo que estamos viviendo como sociedad chilena. Vemos que los signos de muerte están cada vez más presentes y son tanto físicos como espirituales».

«Enfrentamos una ola de delincuencia creciente, constante tensión diaria en distintos lugares de la ciudad, prima el individualismo, no se comparte, no somos capaces de empatizar con la realidad del otro, no nos damos cuenta que estamos en un país qué tiene grandes cosas, que se pierden por la alta competitividad y no somos una sociedad que tiene como fin último el cuidado de la familia, que debería ser el centro para, así tener una sociedad sana», prosigue.

«Cultura de la vida»

La campaña se compone de nueve videos con testimonios de personas que han pasado por duras y diversas pruebas, optando por una ‘cultura de la vida’, en contraposición a la ‘cultura de la muerte’, invitando a sumarse a esta cruzada.

Las piezas audiovisuales tienen como protagonistas a una mujer que ha dado la lucha contra el cáncer; padres que perdieron a su hija adolescente quien se quitó la vida al ser ciberacosada y que crearon una Fundación para apoyar a otros. También a una exconvicta que hoy acoge a mujeres que necesitan reinsertarse en la sociedad. Lo mismo una mujer que se realizó un aborto en su juventud y hoy apoya a otras para que no tengan que pasar por lo mismo.

Aparece también un matrimonio que logró convertirse en padres gracias a la adopción y el hijo de un hombre brutalmente asesinado, quien trabaja a diario por el amor al prójimo, entre otras historias que invitan a mirar la vida desde un óptica distinta, buscando el lado positivo de lo que enfrentamos diariamente.

Una gran guerrera

“No soy la misma mujer, desde que me diagnosticaron cáncer y he pasado por ocho cirugías, saqué todas las fuerzas para pelear, viendo el lado bueno de la vida, siendo positiva y optimista, sobre todo por mis hijos que son mi razón de vivir. Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros, gracias a él he sacado lo mejor de esta enfermedad y doy lo mejor de mí”, relata Verónica Osorio, madre de dos hijos y abuela de cuatro nietos, quien aceptó sumarse a la campaña para animar a los chilenos a cambiar la forma en que vivimos.

Verónica Osorio

“Me di cuenta que nadie mira al otro, que muchos sufren por distintos problemas y nos perdemos de todas las maravillas de la vida. Yo misma solía pensar en querer morirme cuando estaba agobiada por problemas personales, antes de enfermarme y darme cuenta de que tenemos mucho para agradecer. Entonces decidí empezar con pequeños gestos, doy gracias a Dios desde que abro mis ojos cada mañana y observo todo de una manera distinta. Saludo a todos los que encuentro en mi camino, intento conectar con la gente y cambiarle el día. Ahora me pasa que desde los gerentes de la empresa donde trabajo, hasta mis compañeros, me buscan para que les suba el ánimo, conversar conmigo y que les alegre la jornada. La vida es hermosa e invito a vivirla”.

Verónica Osorio y parte de su familia Cortesía

La esperanza nos mantiene vivos

“En mi caso yo quiero dejar claro que la cultura de la muerte no mata la esperanza, ni el deseo de vivir. Asesinaron a nuestro padre en el campo cuando éramos muy niños, yo tenía diez años, no pude despedirlo en su funeral, sin embargo, la vida me ha permitido realizar este acompañamiento en mi labor como diácono a muchas familias, empatizando con su dolor y buscando las palabras precisas para este momento tan duro”, comenta Miguel Ángel Herrera, director del área de Incidencia del Arzobispado de Santiago, quien también forma parte de la campaña, sumándose con su testimonio.

Miguel Ángel Herrera

“En mi caso tuvimos que revisar qué signos de vida encontramos en lo ocurrido con mi padre y ahí yo valoro la fe de mi madre, nuestra líder que siempre nos entregó su amparo mostrándonos que Dios nos estaba mirando con amor y eso nos permitió tener una mirada positiva ante lo que nos tocó enfrentar como familia”.

“El Dios de la vida es más grande que todos los fenómenos negativos que estamos presenciando a diario, es importante que todos los que hemos pasado por situaciones catastróficas, compartamos que sí es posible conectarnos con nuestra fe, hacer un cambio seguir adelante. La muerte no nos ha vencido. De ahí surge la campaña, porque nosotros tenemos que crear conciencia sobre que la cultura de la vida es mucho más grande e importante”.

Miguel Ángel Herrera y su familia Cortesía

Que se viva en todo el mundo

La Vicaría para Laicos, Familia y Vida tiene como objetivo que el X Jornada Mundial de las Familias, sea el puntapié inicial de una iniciativa global. Así lo plantea su secretario Ejecutivo: “Vamos a presentar esta campaña en Roma, la idea es compartirla con los grupos de trabajo de las diferentes delegaciones, principalmente de América Latina y el Caribe. El objetivo es que sea replicada en otros países y lograr así un efecto multiplicador. Esto sería muy bueno para nuestro país también, en un momento de tantas divisiones”.

La campaña “UnaCulturaPorLaVida” llegó para quedarse y se contemplan nuevos testimonios con grandes historias y más novedades durante el año.

Video de la campaña: