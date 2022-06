Cuidado de la cultura por una cultura del cuidado

De Melissa Maioni (profesora adjunta de la Facultad de Bioética Ateneo Pontificio Regina Apostolorum)

El 21 de mayo de 2022 se celebró en Roma la manifestación nacional «Elijamos la vida», a la que asistieron miles de personas de toda Italia. Este hecho histórico, que forma parte de la crónica de estos días, debería transmitirnos una certeza y no sólo una idea abstracta: que la vida no es un reto archivado y «pasado de moda», sino una tendencia muy actual que se extiende cada vez más, en aquellos que tendrán ojos y oídos capaces de ser alcanzados.

La protección de la vida hoy en día es un reto para todos: a nivel social y político, a nivel científico, a nivel histórico. ¿Quién de nosotros tiene el coraje de creer que la vida es un bien precioso para todos y no sólo para los padres que la acogerán? ¿Quién de nosotros tiene el valor de apostar por modelos de empresa que valoren las necesidades de las familias numerosas haciendo de sus hijos el orgullo de la propia empresa? ¿Quién de nosotros tiene el valor de creer que el futuro y la historia de nuestro país están en manos de las madres y los padres que con tanto esfuerzo contradicen el pensamiento políticamente correcto propagado por los medios de comunicación? ¿Qué hombre de ciencia o profesional de la salud tiene el valor de hacer de su profesión un testimonio de servicio a la familia misma?

Quizás no muchos, pero evidentemente no todos. Esto no es sólo una esperanza, sino una certeza.

En el actual escenario político europeo, escuchamos a muchos hablar de paz. Pero debemos tener siempre presentes las palabras del Santo Padre (discurso del Día de la Paz, enero de 2021): “La cultura del cuidado, como compromiso común, solidario y participativo para proteger y promover la dignidad y el bien de todos, como una disposición al cuidado, a la atención, a la compasión, a la reconciliación y a la recuperación, al respeto y a la aceptación mutuos, es un camino privilegiado para construir la paz”.

¿Y dónde nace la “cultura del cuidado”? El Santo Padre continúa: “La educación para el cuidado nace en la familia, núcleo natural y fundamental de la sociedad, donde se aprende a vivir en relación y en respeto mutuo. Sin embargo, es necesario poner a la familia en condiciones de cumplir esta tarea vital e (y) indispensable”.

Por lo tanto, es importante crear un panorama cultural que proteja la familia y la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural.

El cuidado de la cultura está a cargo de las universidades: son los organismos encargados de desarrollar un pensamiento veraz, capaz de declinar la antropología humana a las distintas épocas históricas. La cultura del cuidado, por tanto, también es cosa de ellas y en este panorama sociocultural es realmente importante que tomen conciencia de este papel y responsabilidad.

Esta es la intención de nuestra facultad de bioética y de los programas académicos dedicados en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Todos pueden encontrar en nuestra oferta de formación un itinerario compatible con sus necesidades y expectativas. Ofrecemos la licencia en bioética correspondiente al máster, es decir, un curso de dos años que se realiza en modalidad ordinaria o intensiva, y que luego puede continuarse con el curso de doctorado. El curso de perfeccionamiento en bioética, que también puede realizarse a distancia, lleva muchos años funcionando. Junto con la Cátedra UNESCO de Bioética y Derechos Humanos, ofrecemos el Perfeccionamiento en Neurobioética el Master in Global Bioethics en inglés, la Maestría en estudios de bioética en español. En septiembre de 2022 se celebrará también la primera edición del Curso de Maestría en Doctrina Social de la Iglesia aplicada a los problemas de la vida, en colaboración con la Universidad Finis Terrae de Santiago de Chile, la Universidad Francisco de Vitoria y la Sociedad de Vida Apostólica Laica Consagrada del Regnum Christi. Del 4 al 8 de julio tendrá lugar el Curso Monográfico de Verano de Actualización en Bioética, este año centrado en el tema “Bioética, muerte e inmortalidad”.

Como Ateneo Pontificio Regina Apostolorum sentimos muy fuertemente esta misión y nos ponemos al servicio de todos los que desean prepararse para responder a la llamada del Santo Padre y ser contados entre los que forman el pueblo de la vida.