Aumentan los refugiados en el mundo, sobre todo en América Latina

Forzadas a huir una de cada 79 personas en el planeta: el continente americano a la cabeza

El Informe Tendencias Globales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) subraya que al primer semestre de este 2022, el planeta enfrenta la peor crisis de su historia en materia de personas que se han visto forzadas a dejar sus hogares con lo que llevaban encima.

Las razones son obvias y desesperantes: salen huyendo por guerra, por violencia, por persecuciones, por violaciones a sus derechos y, desde luego, por la pobreza.

Más de cien millones de seres humanos vagan, en este momento, por países que no son el suyo, por lugares que no conocen, por lenguas que no dominan. En refugios temporales, campos de refugiados, en parques o instalaciones precarias; una de cada 79 personas que respiran el mismo aire que cualquiera de nosotros, se encuentra hoy en calidad de refugiado.

“Un hito impresionante”, sentenció Filippo Grandi, titular del organismo de la ONU. Y agregó: «O la comunidad internacional se une para tomar medidas para hacer frente a esta tragedia humana, resolver los conflictos y encontrar soluciones duraderas, o esta terrible tendencia continuará».

El tema, según el Alto Comisionado, es “alarmante”, A la crisis que ya venía arrastrando el mundo se unen la guerra de Rusia en Ucrania; así como los conflictos de Burkina Faso y Myanmar.

La región de las Américas a la cabeza

En un vuelco impresionante, el informe de ACNUR señaló que 20 por ciento de los desplazamientos forzados en todo el mundo en 2021 ocurrieron, justamente, en la región de las Américas, con énfasis en América Latina y el Caribe como expulsores y en Estados Unidos, México y Costa Rica, como receptores de solicitudes de asilo.

La fotografía del que san Juan Pablo II llamó “el continente de la esperanza” para el catolicismo, es bastante compleja: un continente que huye, atenazado por la violencia y la persecución.

Se trata de la región más desigual del mundo y a la que la pandemia de Covid-19 golpeó con mayor severidad.

El problema de los desplazamientos forzados sigue siendo patente en Venezuela, pero ahora se le une Nicaragua. Venezuela es el segundo país que más expulsa ciudadanos en el mundo; mientras que la sistemática violación a los derechos humanos en Nicaragua ha hecho que la nación vecina, Costa Rica, se unió a Estados Unidos y a México entre los países más solicitados de asilo del planeta.

“Las personas continúan saliendo de Venezuela para huir de la violencia, la inseguridad, las amenazas, y la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales. Con más de 6 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela – la mayoría de las cuales vive en países de América Latina y el Caribe –; esta se ha convertido en la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo”, según el Informe de ACNUR.

Cuatro de los 10 países de origen con el mayor número de solicitantes de asilo están en América Latina y el Caribe: Nicaragua (segundo); Venezuela (cuarto); Haití (quinto); y Honduras (sexto).

Para finales de 2021, había más de 1,1 millones de refugiados y solicitantes de asilo de El Salvador, Honduras y Guatemala en todo el mundo. Las solicitudes de asilo presentadas por personas de Nicaragua en 2021 fueron cinco veces mayores que en 2020.

Y sigue en aumento

El informe Tendencias Globales 2021 de ACNUR deja claro que el número de desplazados forzados en el mundo no deja de aumentar. En 2021 se alcanzaron los 89,3 millones de personas, 8 por ciento más que el año anterior; el doble de lo que era hace una década.

Y 2022, con el éxodo de refugiados más rápido desde la Segunda Guerra Mundial (el éxodo de ciudadanos de Ucrania), la situación va a empeorar.

Grandi, pidió a los gobiernos aunar fuerzas para evitar los conflictos y encontrar soluciones duraderas: “Cada año de los últimos diez, las cifras han aumentado”.

Venezuela –solo detrás de Siria—representa el espejo donde se puede ver está tristísima realidad. En 2021, más de medio millón de venezolanos tuvieron que abandonar su Patria: 42 por ciento de ellos son menores de edad.

Y el problema es para los países vecinos. Colombia ya tiene 1.8 millones de refugiados venezolanos en su territorio; mientras que Costa Rica, un país pequeño con apenas cinco millones de habitantes, se ha convertido en el cuarto lugar mundial de peticiones de asilo.

Tan solo en 2021, Costa Rica recibió 88,000 solicitudes de asilo de nicaragüenses que huyen de la represión del gobierno sandinista. De esa magnitud es el problema. Y parece ser que no hay nada que debilite a las dictaduras locales. Ni siquiera el dolor de ancianos, mujeres, niños que hoy buscan un mendrugo debajo de las piedras; para poder sobrevivir en tierra extraña, a menudo hostil.