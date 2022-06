María Elena en TikTok a la madre biológica que no la abortó: «gracias»

María Elena Lombardo, una joven adoptada de 25 años, a través de un video en TikTok agradeció a la madre biológica nunca conocida que a los 15 años se negó a abortar donándole la vida

María Elena Lombardo tiene 25 años, un rostro muy dulce «con el futuro en los ojos» (Cit. Mariangela Gualtieri) desde los cuales brilla la gratitud que siente hacia la vida. Ayer compartió en TikTok un vídeo muy personal y conmovedor en el que agradece a la madre biológica que la dio a luz y luego en adopción. En pocas horas miles de comentarios y comparticiones.

«Solo me gustaría darte las gracias»

Publico este video solo porque creo en el poder de las redes sociales y el intercambio. Tal vez nunca llegue a nadie, pero lo intento. Sólo quiero dar las gracias. Nada más. Gracias porque fuiste la primera persona en el mundo en haberme amado y que hiciste el gesto más hermoso de todos para mí. Me diste el regalo más hermoso de todos. Así que, quienquiera que seas, simplemente gracias. Una niña que te debe tanto.

María Elena Lombardo: Crecí feliz, malcriada, amada pero con muchas preguntas

Hoy quiero hacer este video para agradecer a la persona que me trajo al mundo. Era el 12 de diciembre de 1997 cuando nací en Imperia. En enero finalmente fui adoptada por una familia maravillosa. Mi mamá y mi papá me dieron todo el amor que un niño podría desear en la vida y no podré nunca agradecerles lo suficiente. Durante 25 años crecí feliz, malcriada, amada pero también con preguntas, como es legítimo creo. Las preguntas más frecuentes fueron, sin duda: «¿Por qué; quién; cómo; si el día de mi cumpleaños alguna vez se acordó de mí; lo que pensó durante nueve meses junto a mí; si mi cara, mis rasgos, mis lineamentos pueden reflejarse en los rostros de otra persona; si comparto con alguien un hermano, una hermana». Preguntas legítimas creo, un poco para todos. Así que comencé a investigar y encontré respuestas.

Embarazada a los 15 años pero con las ideas claras: los niños no se reprimen

Hace unas semanas María Elena descubrió que su madre biológica tenía 15 años cuando quedó embarazada. Una enfermera del hospital donde nació se lo contó, junto con muy pocos detalles en cumplimiento de la ley. A la niña se le había ofrecido la «solución» del aborto que ella había rechazado yendo en contra del consejo de la familia. Es cierto que a los 15 años no se saben muchas cosas, pero esta madre-niña ya sabía evidentemente una cosa: un niño no se reprime.

Y así permitió que su hija creciera en el secreto de su vientre, que pasara -como escribe Erri De Luca en un poema dedicado a su madre-

«de célula a esqueleto un millón de veces he crecido, fuera de ti el crecimiento ha sido inmensamente menor».

Los derechos del adoptado

En 2001, se introdujo en Italia el derecho del adoptado para acceder a la información relativa a la identidad de sus padres biológicos, un derecho generalmente reconocido a la edad de veinticinco años. De conformidad con la Ley Nº 149 de 2001, art. 24 párrafo 7 este derecho no está permitido si el adoptado no fue reconocido al nacer por la madre natural:

«El acceso a la información no está permitido si el adoptado no ha sido reconocido al nacer por la madre natural y si incluso uno de los padres biológicos ha declarado que no quiere ser nominado, o ha expresado su consentimiento para la adopción bajo condición de anonimato». Agenda Digital

María Elena Lombardo: una enfermera me contó lo que pasó

Una enfermera se recuerda bien de mí, me dijo que recuerda lo que pasó ese diciembre. Recuerda a una niña de 15 años que llegó al hospital escondida de sus padres porque había descubierto que estaba embarazada. Una niña de 15 años a la que se le había ofrecido repetidamente un aborto porque esa era la forma más fácil, pero siempre se negó. Una niña de 15 años que en lugar de abortarme decidió mantener el embarazo oculto durante 9 meses vendando su vientre. Una niña que mantuvo un embarazo de nueve meses y que el día del parto les dijo a sus padres que estaba hospitalizada por que se sentía mal cuando en realidad me estaba dando a luz. Solo eso sé.

Gracias, me permitiste vivir una vida maravillosa

Cuánta fuerza y coraje para continuar a los 15 años un embarazo sola sintiendo el juicio de los demás, con la cabeza llena de miedos y el corazón vacío de comprensión. Esconde la barriga, acude al hospital sin el apoyo de nadie y afronta el parto. Pero tal vez esta niña realmente sola nunca se sintió porque estaba su hija dentro de ella:

No sé tu nombre, no sé quién eres, no sé qué haces, dónde vives, no sé tantas cosas sobre ti. Y admito que hay tantas cosas que me gustaría preguntarte, cosas de las cuales me gustaría hablarte, pero también entiendo que no quieres, no puedes, así que está bien. Pero si por casualidad estás viendo este vídeo ahora mismo solo quería decirte: gracias. Porque me hiciste la niña más feliz del mundo, me permitiste vivir una vida maravillosa y fantástica, rodeado del amor más grande y poderoso que podría recibir. Gracias por hacer todo esto posible, gracias porque tú a la misma vez me amaste. Entonces, simplemente gracias.

María Elena Lombardo: una aclaración

Ante el clamor que ha despertado el vídeo María Elena a través de su perfil de Facebook quiso hacer una aclaración:

No busco absolutamente a nadie. Los titulares de los diarios han ido un poco más allá de lo que es la situación real. Lo tenía claro: solo quiero enviar un mensaje a una persona que por razones burocráticas, pueda tener la oportunidad de ser recibida solo gracias a la divulgación social. Como he escrito varias veces no quiero ponerme en contacto con nadie, nada más decir «gracias». En mi Familia ya tengo todo lo que necesito, estoy rodeada de Amor y Pura Alegría.

No a las entrevistas y a presentaciones en TV

No es una chica que busca visibilidad sino respuestas, por lo tanto, continúa:

(…) No voy a recibir más solicitudes de entrevistas o presentadores de televisión porque no es visibilidad lo que necesito… sino de respuestas sencillas y si no llegan no haré nada. Les pido que respeten esta elección mía y que no insistan más.

Sentirse amada desde el principio

María Elena expresa un mar de gratitud porque el sí a la vida de su madre biológica le ha permitido una hermosa historia. No sabe nada de ella, pero lo más importante es que la conoce: su madre la ha protegido, ha elegido darle la vida. Y así llegó todo lo demás: dos padres extraordinarios, una existencia llena de encuentros, afectos, abrazos, sorpresas, y como a todos, pruebas y caídas. Porque como canta Violeta Parra: «Gracias a la vida| que me ha dado tanto | Me ha dado la risa | Y me ha dado el llanto». Pero es más fácil enfrentar momentos difíciles sabiendo que has sido amada desde un principio.

Tú creaste mis entrañas,

me plasmaste en el seno de mi madre:

te doy gracias porque fui formado

de manera tan admirable.

¡Qué maravillosas son tus obras!

Tú conocías hasta el fondo de mi alma

y nada de mi ser se te ocultaba,

cuando yo era formado en lo secreto,

cuando era tejido en lo profundo de la tierra.

Tus ojos ya veían mis acciones,

todas ellas estaban en tu Libro;

mis días estaban escritos y señalados,

antes que uno solo de ellos existiera.

¡Qué difíciles son para mí tus designios!

¡Y qué inmenso, Dios mío, es el conjunto de ellos!

Si me pongo a contarlos,

son más que la arena;

y si terminara de hacerlo,

aún entonces seguiría a tu lado.

(Salmo 139: 13-18)