Daniella Álvarez y un potente mensaje a dos años de la amputación de su pierna

La famosa exreina de la belleza, que perdió su pie izquierdo e hizo rezar a Colombia, vuelve a sacudir las redes con un fuerte mensaje cargado de fe y optimismo a dos años del hecho que le cambiara la vida para siempre

El caso de Daniella Álvarez, quien en 2011 ganó el título de Señorita Colombia y representó al país en Miss Universo, lo pudiste conocer enAleteia. En 2020 su situación generó conmoción en Colombia tras el anuncio de la amputación de su pie izquierdo por una isquemia que le afectó sus extremidades inferiores luego de una cirugía.

En aquel momento, con 31 años, esta joven sensible y solidaria logró ofrecer un testimonio lleno de fortaleza, pero también optimismo y fe. El tiempo pasó y no han sido pocos los desafíos que ha tenido que atravesar. Desde un arduo proceso de recuperación hasta poder dar sus primeros pasos y caminatas con una prótesis.

No obstante, en medio de todo esto, sus referencias a Dios y a la Virgen siempre estuvieron presentes.

“He decidido sonreír”

Este 13 de junio, a dos años del hecho que le cambió la vida para siempre, Daniella volvió a publicar un mensaje cargado de emoción, fe y entusiasmo en las redes sociales.

“Hoy cumplo dos años de mi amputación y estoy segura que ha sido el entusiasmo por vivir, él entusiasmo por ganarle a las dificultades y sonreírle a los problemas lo que me ha sacado adelante”, expresó Daniella.

“Mis doctores me veían sonreír en uno de los momentos más difíciles que puede tener un ser humano: PERDER PARA SIEMPRE UNA PARTE DEL CUERPO, y sinceramente no estaba en shock, sabía lo duro y lo difícil que estaba siendo”, indicó.

“Pero yo HE DECIDIDO sonreír! SONREÍRLE A MI VIDA, sonreírle a la dificultad, sonreírle al dolor, sonreír antes de empezar cada ejercicio de mi fisioterapia, sonreír cuando me he caído, sonreír cuando hay algo que me cuesta o que ya no puedo hacer igual”, prosiguió en el mensaje acompañado de un video.

Dios, la Virgen, familia y amigos

“Gracias Dios por permitirme seguir viviendo, gracias porque me reconforta saber que mi dificultad le recuerda a muchas personas que lo tienen todo y tal vez no se han dado cuenta. La vida es una lucha constante, sonríele a tu lucha, te aseguro que es la mejor opción. A Dios, a la Virgencita, a mi familia, a mis fisios, amigos y a ustedes GRACIAS por acompañarme en cada pasito que doy”, culminó Daniella.